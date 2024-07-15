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Gündem Filistin rozeti ile restorana almadılar! İşte Avupa'nın iki yüzlülüğünü ifşa eden video
Gündem

Filistin rozeti ile restorana almadılar! İşte Avupa'nın iki yüzlülüğünü ifşa eden video

Yeniakit Publisher
2024-07-15 23:00:00 - 2024-07-15 23:01:09

Dünyaya insan hakları konusunda ders vermeye kalkışan sözde 'medeni' Avrupa, İsrail'in tarihte benzeri görülmemiş vahşetleri yaşattığı Filistin ile ilgili çifte standart uyguluyor.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği vahşet, dünya tarihi için utanç vesikası olurken aktivistler yoğun bombardıman altında açlıkla mücadele eden Filistinlilere desteğini sürdürüyor.

Filistin rozeti rahatsız etti!

İngiltere'de, siyonistlerin katliamlarına kayıtsız kalmayan bir kadın, yakasına taktığı Filistin rozeti ile restorana girmek istedi. Çalışanlar tarafından durdurulan İngiliz kadın, restorana alınmadı.

Avrupa'dan çifte standart!

"Amerikan, İngiliz, Ukrayna ya da LGBT bayrağı takıyor olsaydım alırdınız değil mi?" diyerek çalışanlara tepki gösteren kadın, Avrupa'nın çifte standardını gözler önüne serdi.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral oldu.

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