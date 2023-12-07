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Dünya Filistin Kızılayı duyurdu: Yakıt tükendiği için çalışmalar durdu
Dünya

Filistin Kızılayı duyurdu: Yakıt tükendiği için çalışmalar durdu

Yeniakit Publisher
2023-12-07 01:49:00 -
Filistin Kızılayı duyurdu: Yakıt tükendiği için çalışmalar durdu

Filistin Kızılayı, gerekli yakıt sağlanamadığı için Gazze'nin kuzeyindeki ilk yardım merkezinde çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

Filistin Kızılayı, gerekli yakıt sağlanamadığı için Gazze'nin kuzeyindeki ilk yardım merkezinde çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı ambulansların kullandığı yakıtın sona erdiğini ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Açıklamada, bu durumda cenazelerin ve yaralıların taşınması ve diğer işlerin yapılmasının imkansız olduğuna dikkat çekildi.

Cibaliya'da Kızılay Cemiyetine bağlı ekipler tarafından kurulan bir sağlık ocağının hafif ve orta düzeyde yaralanmalara müdahale ettiği belirtilen açıklamada, buranın da günlük 250 kadar yaralıya hizmet verdiği kaydedildi.

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