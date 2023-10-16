Filistin-İsrail çatışması bu kez doğalgaz için mi başladı? Keşfi 23 yıl önce ortaya çıkarıldı! Büyük iddia haberi

Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun yansımaları 10’uncu günde devam ediyor. İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik hava saldırılarıyla karşılık vermeye çalıştığı operasyonun ardından farklı iddialar da gündeme taşınıyor.

Gazze’deki doğalgaz yataklarına vurgu yapılan ifadelerde, çatışmaların bu sebeple yaşandığı öne sürülüyor.

Öyle ki, “Gazze yönetiminin gazın çıkarılması için Çinli bir petrol şirketiyle anlaştığı, buradaki gazın Filistin’i Katar kadar zengin yapabileceği, İran’ın 7 Ekim’deki operasyonu tertipleyerek bu anlaşmayı bozduğu” iddiası dahi ortaya atıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa’da yaşanan enerji krizi dolayısıyla oldukça önem kazanan yer altı madenlerinin Gazze’deki hacmi merak konusu oldu.

Peki bu iddialar ne kadar gerçekçi?

Gazze’nin deniz açıklarındaki gaz yatakları var mı?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu yatakların rezervi hangi ölçüde?

Hamas’ın Gazze’ye kıyısı olan Akdeniz’de doğalgaz anlaşması yapma yetkisi var mı?



Merkezi Filistin Hükümeti doğalgaz hususunda hangi konumda?

İsrail’in Aksa Tufanı operasyonu sonrasında faaliyetini durdurduğu doğalgaz sahası Gazze yakınında mı?

HABER7, Gazze ve doğalgaz gerçeğini araştırdı…

BÖLGEDE 6 GAZ SAHASI VAR… 1’İ GAZZE AÇIKLARINDA

İsrail’in 1967 yılında işgal ettiği Gazze, 2005 yılında Hamas’ın kontrolüne geçti. Gazze’deki seçimlerle zafer elde eden Hamas, Gazze’nin siyasi yönetiminde söz sahibi. Gazze’nin silahlı kuvvetlerini Hamas ile ilişkili İzzettin Kassam Tugayları üstleniyor. İsrail, 2005 yılından bu yana Gazze’ye kara, deniz ve hava ablukası uyguluyor. Gazze Şeridi, 18 yıldır adeta açık hava hapishanesine dönüştürülmüş durumda.

Gazze’yi Filistin’in işgal altındaki diğer topraklarından ayıran en mühim özelliği, Akdeniz’le kıyısı olması. Akdeniz’de balıkçılık başta olmak üzere birçok denizcilik faaliyetinin yürütüldüğü bölgede, İsrail ablukası altında imkansızlıklar içerisinde boğuşuluyor. İsrail, deniz yoluyla Gazze’ye hiçbir şeyin girmesine müsaade etmiyor. Balıkçılık faaliyetlerini bile zaman zaman yasaklayan İsrail, uluslararası kanunların izin verdiği alanlarda avlanma yapılmasına geçit vermiyor.

Akdeniz’deki yeraltı zenginliklerinden İsrail 6 noktada nasibini alıyor. İsrail’in işgal ettiği topraklardaki Hayfa, Hadera ve Tel Aviv şehirlerinin deniz açıklarında Leviathan, Tamar, Dalit, Mira, Sarah ve Mari-B gaz sahaları bulunuyor.

GAZZE AÇIKLARINDAKİ GAZ KEŞFİ 23 YIL ÖNCE



Gazze açıklarında ise milenyumun başında heyecanlandıran bir gelişme yaşanmıştı.

2000 yılında İngiltere merkezli enerji şirketi British Gas (BG) ve ortakları Gazze şehrinin 36 kilometre (22 mii) batısında gaz sahası keşfetti.

Aynı yılın sonlarında BG burada “Gaza Marine 1” ve “Gaza Marine 2” olmak üzere iki kuyu açtı. Potansiyel gaz rezervlerinin yaklaşık 1,4 trilyon fit küp olduğu tahmin edildi.

Filistinli yetkililer bu miktarların “Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya 15 yıl yetecek enerjiyi sağlayacağını” ancak bir kısmının ihracata yönelik olmasının da mümkün olduğunu dile getirdi.

KEŞFİ İNGİLİZLER YAPTI

Projenin ortakları arasında yer alan Lübnan merkezli CC Energy’nin resmi internet sitesinde, Gaza Marine gaz sahasıyla ilgili şu bilgiler paylaşılıyor:

Gazze Denizcilik lisansı, Gazze açıklarındaki deniz alanının tamamını kapsamaktadır. Lisans, Filistin Ulusal Otoritesi tarafından 1999 yılında British Gas (BG) ve CC Oil & Gas’a verildi. BG ruhsat sahasının işletmecisi olarak atandı.

3 boyutlu sismik kullanılarak Gazze Deniz sahası Doğu Akdeniz’de, Gazze’den yaklaşık 35 km açıkta, açık denizdeki Levant Havzası’nda tespit edildi.

Gazze Marine-1 (GM-1) arama kuyusu Eylül 2000’de Gazze Şehri’nin 36 km batısında, 603 metre su derinliğinde açılmıştır. Bu iyi keşfedilmiş gaz ticari miktarlarda ve 37 mmscf/d’ye kadar boru kısıtlamalı oranlarında test edildi. Keşif, GM-1’in yaklaşık 5 km güneybatısında, 535 metre su derinliğinde bulunan Gaza Marine-2 (GM-2) kuyusu tarafından değerlendirildi. Rezervlerin 1 trilyon kübik feet’i aştığı tahmin ediliyor.

Shell’in BG’yi satın almasının ardından, CC Oil & Gas ve Filistin Yatırım Fonu, Shell’in varlıktaki işletme hisselerini satın aldı ve her iki taraf da %50’ye sahip oldu. Taraflar şu anda potansiyel geliştirme seçeneklerini tartışıyor. (haber7)