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Aktüel Filistin, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki hastane saldırısını kınadı
Aktüel

Filistin, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki hastane saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:41:54 -
Filistin, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki hastane saldırısını kınadı

RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir devlet hastanesine baskın düzenlemesi ve 2 kişiyi plastik mermiyle yaralamasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu saldırının, Cenevre Sözleşmeleri doğrultusunda uluslararası hukuk ve insancıl hukukun ihlali ve insanlığa karşı suç olduğu ifade edildi.

Saldırıdan İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bir dönemde sağlık merkezleri ve hastanelere dönük bu saldırıya, boyutuna uygun bir şekilde karşılık verilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "barbarca" olarak nitelenen saldırıya sessiz kalınmasının kabul edilemez olduğu ve bunun, işgalci devleti daha fazla ihlalde bulunmaya teşvik ettiği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah Devlet Sağlık Kompleksi sahasına sabah saatlerinde göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Bakan Keyle, "hastanelerin ve sağlık hakkının kutsallığına saldırı" olarak nitelendirdiği olayda, plastik mermilerin isabet ettiği hamile bir kadın ile bir ambulans görevlisinin yaralandığını söylemişti.

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