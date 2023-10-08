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Dünya Filistin İslami Cihad Hareketi 30 İsrailli asker ve yerleşimciyi esir aldı! Beklenmedik bu gelişme yayınlandı
Dünya

Filistin İslami Cihad Hareketi 30 İsrailli asker ve yerleşimciyi esir aldı! Beklenmedik bu gelişme yayınlandı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 23:14:00 - 2023-10-08 23:16:00
Filistin İslami Cihad Hareketi 30 İsrailli asker ve yerleşimciyi esir aldı! Beklenmedik bu gelişme yayınlandı

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, ellerinde 30 İsrailli esirin bulunduğunu iddia etti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketine yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen Televizyonunun internet sitesi, En-Nahhale'nin açıklamasını yayımladı.

İsrailli askerler ve yerleşimcilerinden oluşan toplamda 30 İsraillinin İslami Cihat tarafından esir alındığını ifade eden En-Nahhale, İsraillilerin sadece Filistinli tutuklularla takas edilerek serbest bırakılabileceğini belirtti. (trthaber)

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