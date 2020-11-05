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Aktüel Filistin İnsan Hakları Merkezi: Gazze'deki hastanenin oksijen üretim tesisinin durması tehlikeli sonuçlar doğuracak
Aktüel

Filistin İnsan Hakları Merkezi: Gazze'deki hastanenin oksijen üretim tesisinin durması tehlikeli sonuçlar doğuracak

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:51:28 -
Filistin İnsan Hakları Merkezi: Gazze'deki hastanenin oksijen üretim tesisinin durması tehlikeli sonuçlar doğuracak

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in malzeme girişini engellemesi nedeniyle bölgedeki hastanenin oksijen üretim tesisinin durmasının tehlikeli sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Filistin İnsan Hakları Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, oksijen üretim tesisinin onarılması için gereken malzemelerin girişini onaylamayı geciktirmesi nedeniyle tesiste üretimin durduğu hatırlatıldı.

Bu durumun hastaların sağlığını olumsuz etkileyeceğine ve tehlikeye atacağına işaret edilen açıklamada, "Tesisin durması, hastanenin farklı birimlerindeki 100 hastanın yanı sıra yoğun bakımdaki 9 hastayı ve 12 prematüre bebeği olumsuz etkileyecek ve 5 ameliyat odasının durmasına neden olacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, oksijen üretim tesisinin onarımı için gerekli yedek parçaların Gazze'de bulunmadığı, Kudüs'teki bir özel şirketin depolarında olduğu aktarıldı.

Abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı'na bağlı Mühendislik ve Bakım Genel Müdürü Bessam el-Hamadin, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde bulunan Şuheda el-Aksa Hastanesi'ndeki oksijen üretim tesisinin, İsrail'in, onarım için gerekli malzemelerin girişine onay vermemesi nedeniyle durduğunu belirtmişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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