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Gündem Filistin için Fatih Camii'ndeyiz!
Gündem

Filistin için Fatih Camii'ndeyiz!

Yeniakit Publisher
2023-10-07 15:04:00 -
Filistin için Fatih Camii'ndeyiz!

Bugün (7 Ekim) ikindi namazında Filistin'e destek için Fatih Camii'nde toplanıyoruz.

Filistinli mücahitler, terör devleti İsrail’e karşı cihat başlattı. “Aksa Tufanı” isimli harekatla çok sayıda İsrailli terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca onlarca İsrailli teröristin esir alındığı ifade edildi.

Bugün ikindi namazında, Filistin’in söz konusu operasyonuna destek vermek ve mücahitlerin zaferi için dua etmek amacıyla miting düzenlenecek.

Söz konusu buluşma için yapılan açıklama şu şekilde:

Filistinli mücahitlere desteğimizi göstermek için bugün (7 Ekim Cumartesi) İkindi Namazında Fatih Camii'nde buluşuyoruz!

Özgür-Der / İHH / Mavi Marmara Derneği
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