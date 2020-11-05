Filistin içerikli paylaşımlar, "İsrail baskısı" nedeniyle sosyal medyada ayrımcılığa uğruyor

RAMALLAH (AA) - AVD ER-RECUB - Filistin içerikli paylaşımlar, sosyal medya siteleri ve uygulamaları tarafından ciddi baskıya uğrarken, bu duruma "İsrail baskısının neden olduğu", özellikle İsrail'in savaş suçlarını ortaya çıkaran içeriklerin bu duruma maruz kaldığı belirtiliyor.

Arap Sosyal Medya Gelişim Merkezi Müdürü Nedim en-Neşif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin içerikli paylaşımlarla mücadele etmesi, şeytanlaştırması ve terörizmle ilişkilendirmesi sebebiyle, ilerleyen dönemlerde daha fazla kısıtlama ve baskıyla karşılaşılacak." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya şirketleri üzerinde "İsrail'in kurumlarının" ve "dünyadaki büyük güçlerin" etkili olduğunu belirten Neşif, "Filistin içerikli paylaşımların ayrımcılığa maruz kaldığına" dikkati çekti.

- Siyonist lobinin baskısı

Neşif, ABD'deki San Francisco Üniversitesi'nden bir araştırma grubunun kendileriyle Zoom uygulaması üzerinden bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini, ancak programı Siyonist lobinin baskı yaparak etkinliği engellediğini aktardı.

Filistin direnişinin önde gelen isimlerinden Leyla Halid'in etkinlikte yer aldığını belirten Neşif, Halid'in terörle ilişkilendirilerek etkinliğin iptal edildiğini ifade etti.

Neşif, olayın sosyal medyadaki "tarafgirliği açıkça gösterdiğini" vurgulayarak, Siyonist kuruluşlardaki avukatların ve araştırmacıların büyük-küçük tüm sosyal medya platformlarını takip ettiği bilgisini verdi.

Bu kuruluşların Filistin'e dair içeriklerin sosyal medya platformlarında engellenmesi için baskı yaptığını söyleyen Neşif, "Özellikle, İsrail'in savaş suçlarını ortaya çıkaran içeriklere ciddi baskı uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

- Filistin içerikli paylaşımlara karşı propaganda

Filistinli sosyal medya uzmanı Neşif, Filistin yayınlarının İngilizce'de zayıf olduğunu belirterek, İsrail'in dünyadaki önemli dillerin çoğunda yayınlar yaparak kendi anlatımlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Neşif, "Filistin içerikli paylaşımlara uygulanan baskıya paralel olarak, İsrail yoğun bir şekilde İngilizce videolar çekiyor ve bu videolar Filistin yayınlarına karşı ABD ve Avrupa pazarına sürülüyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in yayınlarının tek bir alanla sınırlı kalmadığını kaydeden Neşif, genellikle İsrail'in Filistin çatışmasına yönelik içerik ürettiğini dile getirdi.

Neşif, Filistin içerikli yayınları paylaşmak isteyen kuruluşlar bulunduğunu, ABD ve Avrupa'ya yönelik daha kaliteli içeriklere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Resmi ve sivil toplumun sosyal medya kuruluşlarına baskı yaparak yaklaşımlarının değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Neşif, Facebook'a yönelik kampanyanın başarı kazandığını sözlerine ekledi.

Filistinli gençlik girişimi "Sada Social", 2019 yılı içinde farklı sosyal medya platformlarının Filistinli kullanıcılara ve içeriğe yönelik 950 hak ihlali yaptığını belirlemişti.



