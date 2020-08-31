Filistin Halk Kurtuluş Cephesi BAE-İsrail normalleşme planının durdurulması çağrısı yaptı

GAZZE (AA) - Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme planını durdurmak için Arap ve ulusal çabaları birleştirme çağrısında bulundu.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, "BAE yöneticilerinin İsrail ile ihanet yolunda ilerlemedeki ısrarını ve içinde Amerikalı ve İsrailli yetkililerin bulunduğu İsrail uçağını kabul etmelerini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, "BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasına yönelik tüm Arap kınamalarını görmezden gelerek aşması, onun ABD yönetimine boyun eğdiğinin ve halklara karşı düşmanca planlarına tabi olduğunun bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Suudi Arabistan'a kınama

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan yönetiminin BAE'ye giden İsrail uçağının ülkenin hava sahasını kullanmasına izin vermesi de kınandı.

FHKC'nin açıklamasında, Suudi Arabistan'ın bu tutumunun BAE yöneticilerinin "ihanet projesini" teşvik ettiği dile getirildi.

FHKC, BAE-İsrail normalleşme planının durdurulması için tüm Arap ve ulusal çabalarının birleştirmesini istedi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, bugün Tel Aviv'den direkt Abu Dabi'ye gelen ABD ve İsrailli yetkilileri Abu Dabi Havalimanı'nda karşılamıştı.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapacak heyeti taşıyan İsrail uçağı, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Abu Dabi'ye ulaşmıştı.



ABD ve İsrailli heyetin Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.



ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.



BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

