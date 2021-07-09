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Gündem Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan flaş Türkiye kararı
Gündem

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan flaş Türkiye kararı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet etmek için Türkiye'ye gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 09:41:00 -
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan flaş Türkiye kararı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 9-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-11 Temmuz 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek, Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

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