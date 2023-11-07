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Gündem Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyu vuruldu: Mahmud Abbas'a suikast girişimi
Gündem

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyu vuruldu: Mahmud Abbas'a suikast girişimi

Yeniakit Publisher
2023-11-07 17:10:00 -
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyu vuruldu: Mahmud Abbas'a suikast girişimi

Filistin Başkanı Mahmud Abbas konvoyuna ateş açıldı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konvoyuna ateş açıldı. 1 koruma vuruldu. Saldırıyı üstlenen ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt, iki gün önce Abbas'a yönelik tehdit mektubu göndermişti.

Filistin Başkanı Mahmud Abbas konvoyuna ateş açıldı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.

Filistin hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden oluşan söz konusu örgüt, 5 Kasım'da Mahmud Abbas yönetimine, “Başkan Abbas'a İsrail'e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz. Aksi takdirde güvenlik güçleri itaatsizlik yapıp emirlere karşı gelecektir" şeklinde mektup göndererek tehditte bulunmuştu

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