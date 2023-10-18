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Gündem Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti!
Gündem

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 08:21:00 -
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'de hastaneye gerçekleştirdiği saldırı sonrası açıklama yaptı. Mahmud Abbas, hastanelerin hedef alınmasını 'iğrenç bir savaş suçu' olarak niteledi. Abbas, "İsrail kırmızı çizgilerimizi geçti" dedi.

Ürdün'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılması beklenen dörtlü zirve için Amman'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası Ramallah'a dönme kararı aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in katliamına sert tepki gösterdi.

Mahmud Abbas şu ifadeleri kullandı:

"HALKIMIZIN MÜLTECİ DURUMUNA DÜŞÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Bu saklanamayacak bir katliam, işgal güçleri tüm kırmızı çizgileri aştı. Düşmanlığın ilk gününden bugüne kadar haklarımızı savunduk. Ancak bu gece yaşanan facia halkımızın gençlerine karşı yapılan bu olaydan sonra vatan toprağına geri dönmeye karar verdim. Ürdün'de kardeşlerimizle anlaştık, Biden ile yapacağımız toplantıyı iptal ettik. Buradan herkese sesleniyorum. Birliğimizi koruyalım, hiçbir şekilde fitneye düşmeyelim, çünkü bundan hiçbirimiz fayda görmeyecek. Halkımızın korunmasını talep ediyoruz. Bugüne kadar bunu yapmadılar. ABD bunun başında geliyor. Halkımızın mülteci durumuna düşürülmesine izin vermeyeceğiz, halkımız kendi toprağında dimdik bir şekilde duracaktır, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Gazze'deki sivillerin kan banyosundan kurtulmasını istiyoruz. Bu savaşın durdurulması için hiç kimseden"
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