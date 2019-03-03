Filistin Devlet Başkanı Abbas, Irak’ta Başbakan Abdülmehdi ile görüştü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak’ta, Başbakan Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak’ta, Başbakan Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’a geldi. Abbas, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüştü. Bağdat’taki hükümet sarayında gerçekleşen görüşmede, Filistin davasındaki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve Kudüs meselesi gibi konular ele alındı.

Abbas’ın, 2 gün sürecek Irak ziyareti kapsamında, yarın Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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