  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Filistin destekçilerine öldüresiye saldırı… Bu da demokratik Alman terörü!
Dünya

Filistin destekçilerine öldüresiye saldırı… Bu da demokratik Alman terörü!

Yeniakit Publisher
2023-10-23 12:57:00 -

Alman polisi, Filistin'i destekleyen vatandaşlarına karşı adeta terör estirdi!..

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor. 16. günde abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken, hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada kınanıyor.

Gece gündüz bombalanan Gazze için dünya genelinde protesto gösterileri düzenleniyor. Ancak bazı ülkelerde Filistin'i destekleyen göstericiler, polis şiddetiyle karşılaşıyor.

Bunlara son örnek Almanya'da yaşandı. Polis şiddetiyle sürekli gündem olan Almanya'da, Filistin'i destekleyenler bir araya geldi.

Ancak polis, destek protestosu düzenleyen göstericilere sert müdahalede bulundu. Bir göstericinin polisler tarafından acımasızca dövüldüğü anlar kameraya yansıdı.

İsrail-Filistin savaşı devam ederken Türkiye'ye karşı flaş hamle! Bir uçak dolusu askerle geldiler
İsrail-Filistin savaşı devam ederken Türkiye'ye karşı flaş hamle! Bir uçak dolusu askerle geldiler

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail-Filistin savaşı devam ederken Türkiye'ye karşı flaş hamle! Bir uçak dolusu askerle geldiler

Kassam Tugayları'ndan olay açıklama: 'İki esiri daha bırakacaktık İsrail reddetti'
Kassam Tugayları'ndan olay açıklama: 'İki esiri daha bırakacaktık İsrail reddetti'

Dünya

Kassam Tugayları'ndan olay açıklama: 'İki esiri daha bırakacaktık İsrail reddetti'

İşgalci İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 31 camiyi tamamen yıktı!
İşgalci İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 31 camiyi tamamen yıktı!

Dünya

İşgalci İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 31 camiyi tamamen yıktı!

Beter ol! İsrail'e destek veren Starbucks'ın son hali
Beter ol! İsrail'e destek veren Starbucks'ın son hali

Dünya

Beter ol! İsrail'e destek veren Starbucks'ın son hali

‘Neden İsrail’i kışkırttın Hamas şimdi zamanı mıydı?’ Öyle bir cevap verdi ki…
‘Neden İsrail’i kışkırttın Hamas şimdi zamanı mıydı?’ Öyle bir cevap verdi ki…

Gündem

‘Neden İsrail’i kışkırttın Hamas şimdi zamanı mıydı?’ Öyle bir cevap verdi ki…

İsrail'den Gazze'ye kara harekatı
İsrail'den Gazze'ye kara harekatı

Gündem

İsrail'den Gazze'ye kara harekatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23