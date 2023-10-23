Filistin destekçilerine öldüresiye saldırı… Bu da demokratik Alman terörü!

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor. 16. günde abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken, hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada kınanıyor.

Gece gündüz bombalanan Gazze için dünya genelinde protesto gösterileri düzenleniyor. Ancak bazı ülkelerde Filistin'i destekleyen göstericiler, polis şiddetiyle karşılaşıyor.

Bunlara son örnek Almanya'da yaşandı. Polis şiddetiyle sürekli gündem olan Almanya'da, Filistin'i destekleyenler bir araya geldi.

Ancak polis, destek protestosu düzenleyen göstericilere sert müdahalede bulundu. Bir göstericinin polisler tarafından acımasızca dövüldüğü anlar kameraya yansıdı.