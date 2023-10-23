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Gündem Filistin can veriyor! Ellerinize bebek kanı bulaşmasın
Gündem

Filistin can veriyor! Ellerinize bebek kanı bulaşmasın

Yeniakit Publisher
2023-10-23 11:43:00 -
Filistin can veriyor! Ellerinize bebek kanı bulaşmasın

Terör devleti İsrail Gazze’ye ölüm yağdırırken, vicdanlı Müslümanların Coca Cola, McDonald’s, Nestle, Carrefour ve Danone gibi siyonist şirketlerin ürünlerini boykot etmesi isteniyor.

Gazze’ye yönelik başlattığı “Demir Kılıç” katliamıyla çocuk kadın demeden masum sivilleri öldüren ve Filistin halkını tamamen yok etmeyi amaçlayan terör devleti İsrail’e yönelik tepkiler sürerken, kamuoyundan boykot çağrıları yükseliyor. Siyonistlerin Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı lanetleyen Müslümanlar özellikle sosyal medyadan başlattıkları kampanyalarla Carrefour, Johnson&Johnson, Maggi, Huggies, Calvin Klein, Loreal, IBM, Marks&Spencer ve Schwepps gibi İsrail ve ABD menşeli mallardan uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Başta Coca Cola olmak üzere McDonalds, Nestle ve Danone gibi tüketilen her Siyonist ürünün, Filistin halkının üzerine füze ve bomba olup yağdığına dikkat çeken STK’lar, bütün Müslümanları ve vicdandan zerre kadar nasibini almış tüm insanları İsrail ve Amerikan ürünlerinden uzak durmaya davet ediyor. Terör devleti İsrail ve hamisi ABD’nin patentini elinde tuttuğu ürünlerin satın alınmaması gerektiğini söyleyen STK temsilcileri, “Katillerin mallarını alma eline bebek kanı bulaştırma” görüşünde birleşti.

Tüketmemeliyiz

Akit’e konuşan Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şunları anlattı: “Bugün öyle bir süreç yaşıyoruz ki insanların hak ile batılın yanında durma noktasında bir karar vermeleri gerekiyor. Doğruyla yanlış arasında durma noktasında bir karar vermeleri gerekiyor. Ortada orantısız bir savaş var. Biz burada herhangi bir şekilde ‘tarafsızız’ dediğimiz zaman, zalimin tarafını ve zulmün tarafını tutmuş oluyoruz. Müslüman Türk milleti tarihin hiçbir evresinde, zalimin yanında olmamıştır. Hakkın, hakkın, doğrunun tarafında, mazlumun yanında olmuştur. Ülkemizin insanlarının alışverişleriyle para kazanan bazı firmalar maalesef ki bakıyoruz mazlumun yanında değil de zalimin yanında duruyor. Carrefour gibi mağazalar, McDonald’s gibi firmalar mazlum Filistinlileri katleden İsrail askerlerine arka çıkıyor. Eğer bir kişi gıdasından vazgeçemiyorsa, eğer alışveriş yaptığı marketi değiştiremiyorsa, marketten aldığı ürünler üzerinde seçici davranamıyorsa bizim asla adamlıktan, Türklükten, İslamlıktan ve en önemlisi insanlıktan bahsetmeye hakkımız yoktur. Önce alışverişlerimizden başlayarak bazı alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Dolayısıyla kesinlikle İsrail mallarını almamalıyız. Elimize Filistinli bebek kanı bulaştırmamalıyız. Esmiyorsanız yağın, yağmayacaksanız bari gürültü yapmayın.”

Paramızla ölmeyelim

İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan da şu uyarılarda bulundu: “20. yüzyıldan sonra yapılan savaşların tamamı artık cephede olmuyor. Dünyanın birçok noktasında psikolojik harp ve siyaset üzerinden savaşların olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle Müslümanların çok dikkatli hareket etmeleri gerekiyor. Satın alınan malzemelerin menşei, kime hizmet edildiği noktasında çok büyük bir dikkat gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bir Müslüman olarak McDonald’s’tan yapılan alışverişlerin hükmüne ve sonucuna bakmak gerekiyor. Oradan alışveriş yapmayarak safımızı belli etmemiz gerekiyor. Ayrıca sadece Yahudi mallarını boykot etmenin de yeterli olduğunu hiç düşünmüyorum. Yahudilerin Türkiye’deki distribütörleri var. Bunlara baktığımızda 15 Temmuz gibi darbe girişimlerinin de maalesef Türkiye’deki ayakları olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Onların malzemelerini alırken çok iyi düşünmek lazım. Siyonist’e hizmet eden insanların mallarını da boykot etmek gerektiğine inanıyorum. Ben bunun hem dini hem de milli bir görev olduğunu düşünüyorum. Çünkü yarın bir gün Siyonistlerin Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta yaptıklarının benzerini Türkiye’de yapmak için gün saydıklarına kuşku yok. Paramız yarın bizlere ve tüm mazlum milletlere silah olarak dönmemeli diye düşünüyorum.”

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Yorumlar

Abdullah

İsrail'e en çok yardımı McDonalds yapıyormuş. Özellikle McDonaldstan uzak duralım.

Erzincanlı

ALLAHCC İÇİN KAFİR israile VE YARDAKCISI abd almanya fransa italya 64 yaşındayım CİHAT AÇILSIN GÖZÜMÜ KIRPMADAN BİR DAKİKA DÜŞÜNÜRSEM yahudiden daha aşağılık olayım. ALLAH İÇİN.VARIM.
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