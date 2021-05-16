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Dünya Filistin Büyükelçisi: Mübarek topraklardan bu işgali söküp atacağız
Dünya

Filistin Büyükelçisi: Mübarek topraklardan bu işgali söküp atacağız

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, “Mübarek topraklarımızdan bu işgali söküp atacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 18:43:00 -
Filistin Büyükelçisi: Mübarek topraklardan bu işgali söküp atacağız

Mustafa, İsrail’in 15 Mayıs 1948’de Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği “Nekbe”nin (Büyük Felaket) 73. yılı dolayısıyla Türkiye’de yaşayan Filistinlilere ve Türk halkına videolu mesaj gönderdi.

73 yıldır soykırım yapıyor

Büyükelçi Mustafa, Filistin halkının Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te, Şeyh Cerrah’ta, Beyt Elmakdis’te, Gazze’de, diğer şehirler ve sürgün edildikleri mülteci kamplarında, mücadelelerine devam ettiklerini belirtti. Nekbe’yi takip eden göçe zorlamanın büyük bir musibet ve bugüne kadar devam eden bir soykırım olduğunu kaydeden Mustafa, Siyonistlerin, Filistin adının tarihten silinebileceğini düşündüklerini belirterek, bunun için en çirkin komplo, baskı ve katliamları yaptıklarını söyledi. Mustafa, şöyle devam etti: “Allah’ın iradesiyle tüm bunlar halkımızın kaya gibi iradesine çarparak kırıldı. Mübarek topraklarımızdan bu işgali söküp atacağız. Ulusal ilkelerimize bağlı olarak Kudüs’ün kalbinde ve surlarında Filistin bayrakları dalgalanana kadar mübarek yürüyüşümüz durmayacaktır. Filistin halkının sayısı 9 kattan fazla arttı ve 2020 sonu itibarıyla 14 milyon kişiye ulaştı. Filistin halkının haklarının başında, dönüş hakkı, özgürlük, bağımsızlık ve sonsuza kadar başkenti Kudüs-ü Şerif olan bağımsız Filistin Devleti’ni kurmak gelmektedir.”

Türkiye’ye teşekkürler

Fead Mustafa, Filistin halkını destekleme konusunda değişmez tavır sergileyen Türkiye Cumhurbaşkanlığına, hükümetine, halkına, partilerine, meclisine ve sivil toplum kuruluşlarına da sonsuz teşekkürlerini iletti.

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