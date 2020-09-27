Filistin bayrağı asan İsrail askeri ordudan atıldı

İsrail, askeri üste bulunan odasına Filistin bayrağı asan İsrailli askeri ordudan attı. Bayrağın asıldığı görüntülerde bulunan askerler, İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonran serbest bırakıldı.

İsrail askeri Filistin bayrağı astı

İsrail ordusunda görevli bir asker, arkadaşlarıyla odasında çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaşınca yetkililer harekete geçti. Askerin, üste bulunan odasına Filistin bayrağı astığının fark edilmesinin ardından ordudan atıldı.

İsrail basını, odasına Filistin bayrağı asan askerin emirleri ihlal ettiği ve silahlarla alışılmadık davranışlar sergilediği gerekçesiyle ordudan atıldığını ifade etti. Durum, İsrail kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Videodaki askerlere gözaltı

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail askerlerinden beklenmedik bir davranış olayın ardından ordudaki tedbirler sıkılaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Ordu, söz konusu videoda yer alan tüm askerlerin gözaltına alındığını ve daha sonra serbest bırakıldıklarını aktardı.