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Aktüel Filistin Başbakanı Iştiyye'den Portekiz'e "Filistin'i tanıma" çağrısı
Aktüel

Filistin Başbakanı Iştiyye'den Portekiz'e "Filistin'i tanıma" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 19:10:03 -
Filistin Başbakanı Iştiyye'den Portekiz'e "Filistin'i tanıma" çağrısı

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva'ya "Portekiz parlamentosunun hükümete yaptığı Filistin'in tanınması" tavsiyesinin uygulanması çağrısında bulundu.

Iştiyye'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Başbakanı, Portekiz Dışişleri Bakanı Silva'yı Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, Portekiz parlamentosunun hükümete yaptığı "Filistin'in tanınması" tavsiyesinin uygulamaya konulması çağrısında bulunan Iştiyye, "İşgalin sona ermesi ve Filistin meselesine adil, kapsamlı bir çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk temelinde uluslararası bir koalisyon oluşturulmalı." ifadelerini kullandı.

Portekiz Dışişleri Bakanı Silva da ülkesinin Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini ve Avrupa'nın da iki devletli çözüm için çalışacağını belirtti.

Iştiyye'den önce Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya gelen Portekizli Bakan, Filistinli mevkidaşıyla "barış sürecinin canlandırılması ve İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlaması" konularını görüşmüştü.

Portekiz parlamentosunda 12 Aralık 2014'te hükümeti Filistin'in tanınmasını hızlandırmaya çağıran bir tavsiye kararı çoğunluğun oyuyla kabul edilmişti.

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