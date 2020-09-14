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Aktüel Filistin, Arap Birliği ile ilişkileri gözden geçirme tavsiyesini görüşüyor
Aktüel

Filistin, Arap Birliği ile ilişkileri gözden geçirme tavsiyesini görüşüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:01:49 -
Filistin, Arap Birliği ile ilişkileri gözden geçirme tavsiyesini görüşüyor

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a İsrail'le normalleşmeyi kınamayı reddeden tavrı nedeniyle Arap Birliği ile ilişkileri gözden geçirme yönünde bir tavsiyede bulunma konusunu görüştüklerini belirtti.

Ramallah'taki haftalık kabine toplantısında konuşan Iştiyye, "Arap Birliği, Arapların acziyet merkezi haline geldi." dedi.

Filistin hükümetinin Mahmud Abbas'a Arap Birliği'yle ilişkileri gözden geçirme tavsiyesinde bulunma konusunu görüştüğünü aktaran Iştiyye, ABD'nin yarın, İsrail ile Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasının imza törenine ev sahipliği yapacak olmasını kınadı.

- "Kara bir güne şahitlik edeceğiz"

"Yarın Arap Birliği ve Arap milletleri tarihinde kara bir güne şahitlik edeceğiz. Bu kara gün, Filistin'in acı dolu günlüğüne eklenecek." diyen Iştiyye, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) normalleşme anlaşması imzalamasının, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını tanımak anlamına geldiğini kaydetti.

Filistin'in, Arap Birliği toplantısı öncesi İsrail ile BAE arasındaki normalleşmeye karşı hazırladığı karar taslağı bazı Arap ülkelerince kabul görmediği için kınama kararı çıkmamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, "Biz İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacıyla 1945'te kurulan Arap Birliği yıllar içinde yeterince etkin olmamakla eleştiriliyor.

Gözlemciler, 22 ülkenin üye olduğu Birliğin çok sayıdaki kararının kağıt üstünde kaldığını belirtiyor.

- Bahreyn de İsrail ile normalleşme konusunda anlaşmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Bahreyn ile İsrail arasında varılan anlaşmayı "Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi" şeklinde nitelendirmişti.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

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