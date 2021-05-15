Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Mustafa'dan 'nakba' mesajı! Efendimiz (SAV)'ın Mescid-i Aksa Müjdesini anlattı

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"Dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nden kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız, Hepinizi saygı ve takdirle selamlıyorum." diyerek sözlerine başlayan Dr. Mustafa, "Filistin halkı, Mübarek Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te, Şeyh Jarrah’ta, Beyt Elmakdis’te, Gazze’de, Han Yunis’te, Deyr Elbeleh’te, Rafah’ta, Elhalil’de, Nablus’ta, Ramallah’ta, Jenin’de, Lid’te, Remle’de, Yafa’da, Hayfa’da ve sürgün edildikleri mülteci kamplarında mücadelelerine çeşitli şekillerde devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

'800 binden fazla Filistinli göçe zorlandı'

Siyonist İsrail'in Filistin'e yönelik zulmünün tarihi geçmişine dikkat çeken Dr. Faed Mustafa, "Bu günlerde halkımızın yaşadığı büyük musibetin (Nakbanın) 73. yıldönümünü yaşıyoruz. 1948 yılındaki halkımızın nakbası. Bu nakba ve takip eden göçe zorlama Filistin halkı için büyük bir musibet olmuştur. Çünkü bugüne kadar devam eden bir soykırım olmuştur. Bir halkı tamamıyla yerinden koparıp yerine dünyanın her yerinden kişi ve gruplar getirtilmiştir. 1948 tarihinde, Filistin topraklarında oturan bir buçuk milyon Filistinli nüfusundan, 800 binden fazlası göçe zorlandı." dedi.

'İşgalci İsrail nakba sırasında Filistin'in 774 köy ve kentini kontrol altına aldı'

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustaf, şöyle devam etti:

"İşgal edilen köy ve kentlerden, 531'i tamamen yok edildi, geri kalanı ise işgalin hakimiyeti ve kanunları altına alındı. Bu soykırım ile birlikte siyonist çeteler Filistinlilere yönelik 70ten fazla katliam yaparak 15 binden fazla Filistinlinin şehit olmasına yol açtılar."

'Filistin adının tarihten silinebileceğini düşündüler'

"Nakbayı yapanlar Filistin’i, toprağı olmayan bir halk için halkı olmayan bir toprak haline getirmek istediler. Baba ve dedelerin ölüp, çocuk ve torunların unutmasını istediler. Filistin adının tarihten silinebileceğini düşündüler. Bunun için en çirkin komploları, baskıları ve katliamları yaptılar. Allah’ın iradesiyle tüm bunlar yüce Filistin halkımzın kaya gibi dük duruşuna çarparak kırıldı. Toprağında kökü olan halkımız hiç bir zaman topraksız bir halk olmamıştır. Çocuk ve torunlar dede ve babaların vasiyetini unutmadılar. Biz tüm engellere, işgal politikalarına ve işgalin cinayetlerine rağmen, haklarımızı kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Mübarek topraklarımızdan bu işgali söküp atacağız. Ulusal ilkelerimize bağlı olarak Kudüs’ün kalbinde ve surlarında Filistin bayrakları dalgalanana kadar mübarek yürüyüşümüz durmayacaktır."

'İsrail'in atalarından aldığı kültür bu'

Filistin nüfusunun nakbadan sonra 9 kat arttığını söyleyen Dr. Faed Mustafa, "Nakbanın üzerinden 73 yıl geçmişken halkımızın düşmanlarına bir müjde vermek istiyoruz. 2020 yılı sonu itibariyle halkımızın sayısı 14 milyon kişi olmuştur. Hepsi de Filistin halkının haklarından ödün vermeyen 14 milyon mücadelecidir." dedi. Siyonist İsrail'in saldırılarının Filistinlilere nakbayı hatırlattığını belirten Dr. Faed Mustafa, "Bugün ne kadar da düne benziyor. Bugün Gazze’de, Kudüs’te, Batı Şeria’da ve işgal altındaki Filistin topraklarında uğradığımız vahşice saldırılar, Nakba günlerini bize hatırlatıyor. İsimler değişse de, aynı katil yüzleri, aynı cani mimikleri, aynı davranışlar, öldürme, göçe zorlama, yok etme. Atalarından miras aldıkları kültür bu." ifadelerini kullandı.

'Halkımız 2021'de de değişmedi'

Dr. Faed Mustafa, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), Mescid-i Aksa müjdesini anlattı: "Belli ki halen ders alamamışlar ve Filistin halkını tanıyamamamışlar. 1948 yılında enkazlarından yeniden doğan ve şehitlerinin vasiyetleriyle sebat eden, direnen bu halk, 2021 yılında değişmemiştir, direnecektir. Büyük bedeller ödediğimiz, kan ve gözyaşı döktüğümüz doğrudur fakat, Allah’ın Mescid-i Aksa’yı korumak için seçtiği (SAV) şöyle buyurmuştur: 'Ümmetimden bir taife Hak üzere gâlip olarak devam edecektir. Allah’ın emri kendilerine gelinceye kadar, onlar Hak üzere hep öyle sebat edecektir. Muhâlefet edenler onlara zarar veremeyecektir' 'Nerede bunlar ya Resulallah (SAV) dediler. 'Beyt Elmakdis’te' dedi."

'Zafer mutlaka bizimdir'

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halkımız için yeniden tarih yazanlara selam olsun. Nakba’dan devrime, devrimden devlete götürenlere selam olsun. Şehitlerimizin ruhuna selam olsun. Özgür yaralılarımıza selam olsun. Kahraman tutsaklarımıza selam olsun. Zafer mutlaka bizimdir. Yaşayın ve yaşasın Filistin."