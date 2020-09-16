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Aktüel Filistin Alimler Birliği Başkanı: "İsrail'le normalleşme haramdır"
Aktüel

Filistin Alimler Birliği Başkanı: "İsrail'le normalleşme haramdır"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:42:41 -
Filistin Alimler Birliği Başkanı: "İsrail'le normalleşme haramdır"

GAZZE (AA) - Filistin Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras, hangi şartlar altında olursa olsun İsrail'le ilişki kurmanın ve normalleşmenin haram olduğunu söyledi.

Filistin Alimler Birliği'nin Gazze Şeridi'ndeki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ebu Ras, İsrail'le normalleşmenin ve ilişki kurmanın büyük bir günah olduğunu belirterek, normalleşme anlaşmalarıyla İsrail'in Filistin topraklarında istediğini yapabileceği bir meşruiyet elde ettiğine işaret etti.

Ebu Ras, İsrail'le her türlü ilişkinin İsrail'in siyasi ve ekonomik olarak güçlenmesine yararken Filistinlileri ise zayıflatacağını söyledi.

Hz. Muhammed'in yaptığı Hudeybiye Barışı ile normalleşme anlaşmalarını kıyas etmenin caiz olmadığını ve şartların farklı olduğunu kaydeden Ebu Ras, şöyle devam etti:

"Normalleşmenin dini ve insani bir suç ve Arap kavmine ihanet olduğu ayrıca düşmanın lehine ancak din kardeşinin aleyhine olduğu konusunda şüphe yoktur. Çıkarlara göre fetva veren alimler arasında olmasa da ümmetin saygın uleması arasında normalleşmenin haram olduğu konusunda fikir birliği vardır."

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, başkent Washington'daki Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyanve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'nin katılımıyla dün imzalanmıştı.

Filistinli yöneticiler ve gruplar anlaşmayı şiddetle kınamış ve reddetmişti.


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