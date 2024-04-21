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Dünya Filipinler'den Çin'e yalanlama
Dünya

Filipinler'den Çin'e yalanlama

Yeniakit Publisher
2024-04-21 15:26:00 -
Filipinler'den Çin'e yalanlama

Filipinler, Çin'in Manila Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada belirtilen Güney Çin Denizi'nde bulunan "Rın'ai Jiao" adlı İkinci Thomas Sığı ile ilgili olarak iki ülke arasında "centilmenlik anlaşması" olduğuna dair ifadeleri yalanladı. Filipinler Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaların doğru olmadığını belirtti ve Çin ile herhangi bir "centilmenlik anlaşması"nın varlığına dair bilgilerinin olmadığını vurguladı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Eduardo Ano, Çin'in Manila Büyükelçiliğinin iki ülke arasındaki "centilmenlik anlaşması"na yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Ano, "söz konusu anlaşma varsa da bunun ulusal çıkarlarına ve anayasaya aykırı" olduğunu vurgulayarak, bir önceki hükümet böyle bir anlaşma yaptıysa dahi bunun mevcut hükümet için bağlayıcı olmadığını belirtti.

Büyükelçiliğin açıklamasını "tuzak" şeklinde niteleyen Ano, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde "egemenlik haklarının zayıflatılmasının hedeflendiğini" savundu.

Çin'in Manila Büyükelçiliğinden 18 Nisan'da yapılan açıklamada, Çin'in "Rın'ai Jiao" adını verdiği İkinci Thomas Sığı'na ilişkin, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın göreve başlamasından bu yana iki ülke arasındaki "centilmenlik anlaşmasının hatırlatıldığı" ifade edilmişti.

Bir önceki yönetimle bu anlaşmaya varıldığı kaydedilen açıklamada, Rın'ai Jiao'ya ilişkin "yeni bir modelde" karşılıklı mutabık kalındığı da aktarılmıştı.
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Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

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