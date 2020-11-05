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Aktüel Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 4 yılda yaklaşık 8 bin kişi öldürüldü
Aktüel

Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 4 yılda yaklaşık 8 bin kişi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-05 22:25:39 -
Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 4 yılda yaklaşık 8 bin kişi öldürüldü

ANKARA (AA) - Filipinler'de 2016'dan bu yana uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında yaklaşık 8 bin kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Filipinler Bilgi Ajansının haberine göre, Filipinler Ulusal Polis Şefi Camilo Pancratius P. Cascolan, düzenlediği basın toplantısında, Temmuz 2016'dan bu yana düzenlenen 234 bin operasyonda 357 binden fazla şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Cascolan, söz konusu operasyonlarda yaklaşık 8 bin kişinin öldüğünü ve 1,3 milyon kişinin ise teslim olduğunu söyledi.

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 2016'da göreve gelmesiyle geniş çaplı uyuşturucuyla mücadele operasyonları başlatılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bu operasyonlarda 12 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

İnsan hakları savunucuları, ölümlerin çoğunun "yargısız infaz" niteliğinde olduğunu iddia ederken, Duterte ve diğer yetkililer ise yalnızca güvenlik güçlerine silahla mukavemet gösteren şüphelilerin öldürüldüğünü savunmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcıları, Rodrigo Duterte hakkındaki şikayetler üzerine "insanlığa karşı suç" iddialarını araştırmak üzere 2 ön soruşturma başlatmıştı.

Duterte, soruşturmalar üzerine ülkesini UCM'den çekmişti.

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