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Aktüel Filipinler'de sel: 5 ölü
Aktüel

Filipinler'de sel: 5 ölü

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:14:16 -
Filipinler'de sel: 5 ölü

ANKARA (AA) - Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise kayboldu.

Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamada, Luzon Adası'nın Bicol bölgesinde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle seller meydana geldi.

Sellerde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, çok sayıda kişinin de kaybolduğu aktarıldı.

Bölgede kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler'de kasım başında etkili olan Goni tayfununda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

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