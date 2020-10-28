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Aktüel Filipinler'de polis memuru dövüş horozunun kurbanı oldu
Aktüel

Filipinler'de polis memuru dövüş horozunun kurbanı oldu

Yasa dışı horoz dövüşü yaptırılan mekana düzenlenen baskında görevli teğmen, dövüş horozuna takılan çelik mahmuzun atardamarını kesmesi sonucu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:31:43 -
Filipinler'de polis memuru dövüş horozunun kurbanı oldu

ANKARA (AA) - Filipinler'de yasa dışı horoz dövüşü yaptırılan bir mekana baskın düzenleyen ekipte yer alan polis memuru, bir horozun kurbanı oldu.

BBC'nin haberine göre, olay Kuzey Samar bölgesinde meydana geldi.

Dövüş horozuna takılan çelik mahmuzun Teğmen Christine Bolok'un sol uyluğundaki atardamarı kestiği belirtildi. Hemen hastaneye kaldırılan teğmen kurtarılamadı.

Kuzey Samar Emniyet Müdürü Albay Arnel Apud, "talihsiz" kaza için "Bana ilk haber verildiğinde inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk kez bir kişiyi dövüş horozunun mahmuzu nedeniyle kaybettim." diye konuştu.

Mekanda ayrıca 3 kişinin gözaltına alındığı, 7 dövüş horozuna el koyulduğu belirtildi.

Filipinler'de pazar günleri ve bayramlarda ruhsatlı mekanlarda oynatılmasına izin verilen horoz dövüşü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yasaklanmıştı.



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