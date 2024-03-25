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Dünya Filipinler'de katliam gibi kaza
Dünya

Filipinler'de katliam gibi kaza

Yeniakit Publisher
2024-03-25 21:26:00 -
Filipinler'de katliam gibi kaza

Filipinler'in güneyindeki Cotabato kentinde bir kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler polisi, Cotabato'nun Antipas kasabasında meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Antipas Polis Amiri Godofredo Tupas, yokuş aşağı giden kum ve çakıl yüklü bir kamyonun, frenlerinin boşalması sonucu yolcu minibüsüne çarptığını belirtti.

Tupas, çarpışmada alev alan minibüsün şoförü ile 16 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1 yolcunun ise kurtulduğunu bildirdi.

Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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