Filiki Eterya kimdir? Filiki Eterya örgütü nedir nerede kuruldu?

Zelenski buradaki konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ukrayna lideri, 19. yüzyılda Osmanlı'ya isyan eden ve Mora'da on binlerce Türk'ü katleden, Ukrayna'nın Odessa şehrinde kurulan Filiki Eterya örgütünü övdü. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin övdüğü Filiki Eterya örgütü 200 yıl önce 40 bine yakın Mora Türkü katletti.

Filiki Eterya kimdir?

Filiki Eterya 1814 yılında Emmanouil Ksantos, Nikolaos Skoufas ve Athanasios Tsakalof adlı üç Yunan tarafından, günümüzde Ukrayna sınırları içinde kalan Odessa (Hocabey) kentinde kuruldu. Örgütün amacı "Megali İdea" yani "Büyük Yunanistan" fikrini hayata geçirmekti. Filiki Eterya önderliğinde örgütlenen Yunan güçleri, 1821'de Osmanlı'ya isyan etti. Bunun sonucu olarak Mora Yarımadası'nda olaylar çıktı ve Filiki Eterya örgüt eliyle binlerce Türk vahşice katledildi.

İskoç tarihçi George Finlay, Filiki Eterya'nın katliamını şu sözlerle anlattı; "Yaralanan kadınlar, kollarında bebeklerle denize koştu. Yunan güçleri, kadınların üzerine ateş açtı. Bebekler kayalara vurularak öldürüldü. Üç-dört yaşındaki çocuklar denizde boğularak katledildi."

Türk ve Müslüman katili Filiki Eterya

Mora Yarımadası'ndaki Tripoliçe şehri, 23 Eylül 1821'de Yunan güçlerinin eline geçti. Şehirdeki 20 bin Türk ve binlerce Arnavut kökenli Müslüman katledildi.

Mora Yarımadası nerede, neresi?

Mora Yarımadası, bugünkü Yunanistan'ın en güney ucu. Mora Yarımadası veya Peloponez, bugünkü Yunanistan'ın güneyinde, ülkenin bir kısmını oluşturan, Avrupa kıtasına bağlı olan ve Ege Denizi'nde bulunan yarımadadır (1893'ten beridir teknik olarak ada). Adanın ismi Yunanca'da Peloponnesos'tur. Bu isim Yunanca'da Pelops'un Adası anlamına gelmektedir. Günümüzde Mora'nın kuzeybatı kesimi Batı Yunanistan bölgesine dahil edilmiştir. Resmi yüzölçümü toplam 15,511 m², bütün yarımada ise toplamda 21,550 m²'dir. Buna göre Mora, Yunanistan'ın Orta Makedonya (19,166 m²) ve Orta Yunanistan (15,561 m²) bölgelerinden sonra en geniş arazi yapısına sahip üçüncü bölgesidir.