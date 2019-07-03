0553 313 94 23

Filenin Sultanları, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonu

Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası’nda Türkiye finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:26
Filenin Sultanları, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonu

Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası’nda Türkiye finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.


TVF Başkent Voleybol Salonunda oynan final mücadelesinde Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 25-17, 25-21, 20-25, 22-25, 10-15’lik setlerle üstünlük sağladı ve kupanın sahibi oldu.



Salon: TVF Başkent


Hakemler: Georgiana Maria Latan (ROM), Yasin İlhan (TUR)


Sırbistan: Veronica Dokic, Rada Perovic, Jovan Mirosavljevic, Miljana Glusac, Vanja Savic, Milica Milunovic (Bojona Gocanin, Isidora Rodic, Tara Taubner, Mina Mijatovic, Ana Marija Jonjev, Jovana Cvetkovic)


Türkiye: Nazlı Eda Kafkas, Derya Cebecioğlu, Yaren Işık, Melis Katipoğlu, Yaprak Erkek, Zeynep Sude Demirel (Simay Kurt, Eylül Karadaş, Merve Atlıer, Elif Sude Erginbaş, Aysun Aygör, Zeynep Uzen)


Setler: 25-17, 25-21, 20-25, 22-25, 10-15


Süre: 2 Saat 18 dakika (26, 29, 31, 33, 19)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası
    1. Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası
    2. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına..
    3. Londra'da "Yüzyılın Anlaşması" paneli
    4. “Sokak” operasyonlarında 9 kilo 750..
    5. Silahlı kavgada ağır yalanan şahıs..
    6. İslam düşmanı densiz kadına sert..
    7. Tenis: Wimbledon
    8. Filenin Sultanları, 19 Yaş Altı..
    9. Siirt’te çatışma: 1 asker şehit, 1..
    10. Akıncı Üssü davası
    11. Mısır ve Ürdün 8 mutabakat zaptı ve..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği..
    13. Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'ndan..
    14. Yılın transferi resmen açıklandı! 126..
    15. Uyuşturucu operasyonları
    16. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Bunun..
    17. "Washington Post, açıkça terör..
    18. Medipol Başakşehir'de yeni sezon..
    19. Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan..
    20. Trabzonspor, Nemanja Andusic'i..
    21. Hanımca Derneği'nden sapkınlara sert..
    22. Düzce'de uyuşturucu operasyonu
    23. "Libya'da düzensiz göçmenlerin..
    24. Ahmet Ağaoğlu, LGS Türkiye birincisini..
    25. Zonguldak Kömürspor’da olağan üstü..
    26. Hollanda'da "Profesyoneller Gençlerle..
    27. Teröristlerle şiddetli çatışma: 1..
    28. "Mayıs ayı sonunda şampiyonluğu..
    29. Devrek’te trafik kazası: 5 yaralı
    30. Gülüç’te yaz futbol okulu açıldı
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz