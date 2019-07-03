Filenin Sultanları, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonu Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası’nda Türkiye finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası’nda Türkiye finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

TVF Başkent Voleybol Salonunda oynan final mücadelesinde Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 25-17, 25-21, 20-25, 22-25, 10-15’lik setlerle üstünlük sağladı ve kupanın sahibi oldu.



Salon: TVF Başkent

Hakemler: Georgiana Maria Latan (ROM), Yasin İlhan (TUR)

Sırbistan: Veronica Dokic, Rada Perovic, Jovan Mirosavljevic, Miljana Glusac, Vanja Savic, Milica Milunovic (Bojona Gocanin, Isidora Rodic, Tara Taubner, Mina Mijatovic, Ana Marija Jonjev, Jovana Cvetkovic)

Türkiye: Nazlı Eda Kafkas, Derya Cebecioğlu, Yaren Işık, Melis Katipoğlu, Yaprak Erkek, Zeynep Sude Demirel (Simay Kurt, Eylül Karadaş, Merve Atlıer, Elif Sude Erginbaş, Aysun Aygör, Zeynep Uzen)

Setler: 25-17, 25-21, 20-25, 22-25, 10-15

Süre: 2 Saat 18 dakika (26, 29, 31, 33, 19)

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