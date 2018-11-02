Filenin işitme engelli şampiyonları İBB'nin destekleri ile İstanbul'da buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve ev sahipliğinde düzenlenecek olan 5. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonlar Ligi, 7-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. İBB, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu ve Sessizler Spor Kulübü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilecek şampiyona kapsamındaki tüm karşılaşmalar İBB'nin spor tesislerinde oynanacak.

6 ÜLKE’DEN 13 TAKIM AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Fransa, Çekya ve Polonya olmak üzere toplamda altı ülkenin katılacağı şampiyona erkekler ve kadınlar kategorisinde düzenlenecek. Erkeklerde; Türkiye’den Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü, Rusya’dan Khmao Ugra ve Novosibirsk, Fransa'dan Montpellier ve Stade Parisien Sourd, Polonya’dan M.K.S.N. Mazowsze Warszawa, Ukrayna’dan KV Kiev ve Çekya’dan SK Olympia Praha SPS takımları Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

Avrupa İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ise 5 takım ter dökecek. Türkiye'nin İstanbul Sessizler Kulübü ile katılacağı şampiyonada Rusya’dan Novosibirsk ve Kaluga, Ukrayna’dan KV Kiev ve Fransa’dan CSSM Paris takımları yer alacak.

TÜM MAÇLAR ÜCRETSİZ İZLENEBİLİYOR

Şampiyona öncesi antrenmanlar 7 Kasım’da başlayacak. Turnuvanın ilk karşılaşmaları ise 215 sporcunun katılımı ile 8 Kasım’da yapılacak. Turnuva maçları İBB’nin ev sahipliğinde Hamza Yerlikaya, Esenler, Fatih ve Hidayet Türkoğlu Spor Komplekslerinde oynanacak. Turnuvanın final müsabakaları ise 10 Kasım’da İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. Şampiyona boyunca tüm karşılaşmalar tribünlerden ücretsiz olarak izlenebilecek.