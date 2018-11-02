0553 313 94 23
impression

Filenin işitme engelli şampiyonları İBB'nin destekleri ile İstanbul'da buluşuyor

Sporun Başkenti İstanbul, 5. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen turnuvada Türkiye ile birlikte 6 ülkeden 13 takım ve 200 işitme engelli sporcu Avrupa’nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

02 Kasım 2018 Cuma 14:18
Filenin işitme engelli şampiyonları İBB'nin destekleri ile İstanbul'da buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve ev sahipliğinde düzenlenecek olan 5. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonlar Ligi, 7-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. İBB, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu ve Sessizler Spor Kulübü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilecek şampiyona kapsamındaki tüm karşılaşmalar İBB'nin spor tesislerinde oynanacak.

6 ÜLKE’DEN 13 TAKIM AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Fransa, Çekya ve Polonya olmak üzere toplamda altı ülkenin katılacağı şampiyona erkekler ve kadınlar kategorisinde düzenlenecek. Erkeklerde; Türkiye’den Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü, Rusya’dan Khmao Ugra ve Novosibirsk, Fransa'dan Montpellier ve Stade Parisien Sourd, Polonya’dan M.K.S.N. Mazowsze Warszawa, Ukrayna’dan KV Kiev ve Çekya’dan SK Olympia Praha SPS takımları Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.  

Avrupa İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ise 5 takım ter dökecek. Türkiye'nin İstanbul Sessizler Kulübü ile katılacağı şampiyonada Rusya’dan Novosibirsk ve Kaluga, Ukrayna’dan KV Kiev ve Fransa’dan CSSM Paris takımları yer alacak.

TÜM MAÇLAR ÜCRETSİZ İZLENEBİLİYOR

Şampiyona öncesi antrenmanlar 7 Kasım’da başlayacak. Turnuvanın ilk karşılaşmaları ise 215 sporcunun katılımı ile 8 Kasım’da yapılacak. Turnuva maçları İBB’nin ev sahipliğinde Hamza Yerlikaya, Esenler, Fatih ve Hidayet Türkoğlu Spor Komplekslerinde oynanacak. Turnuvanın final müsabakaları ise 10 Kasım’da İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. Şampiyona boyunca tüm karşılaşmalar tribünlerden ücretsiz olarak izlenebilecek.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 14:18
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nefes alamıyorsa...
    1. Nefes alamıyorsa...
    2. MKEK'den Emniyet Genel Müdürlüğüne 3..
    3. İYİ Partili isim zehir zemberek..
    4. İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    5. İkinci el çanta almanın en ekonomik..
    6. Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
    7. Uluslararası EbûMansûr el-Mâtürîdi ve..
    8. Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    10. Netanyahu sessizliğini bozdu! Kaşıkçı...
    11. Ev alırken hesabı nasıl ve neye göre..
    12. Filenin işitme engelli şampiyonları..
    13. PKK'ya ağır darbe! 124 terörist..
    14. Gazzeli yaralılara maddi yardım
    15. Roma Sportif Direktörü Monchi'den..
    16. Eskiler tereyağı yerdi ama...
    17. İP kurucusu dayanamadı! "Akşener tüm..
    18. 5 Kasım'da başlayacak! ABD, TÜPRAŞ'ı..
    19. Nerede bu insanlık! 7 yaşındaki Emel..
    20. Ben Batıyım!
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’