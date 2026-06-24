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Spor Filenin Efeleri Çin'i kolay geçti
Spor

Filenin Efeleri Çin'i kolay geçti

Yeniakit Publisher
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Filenin Efeleri Çin'i kolay geçti

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasına galibiyetle başladı.

Filenin Efeleri, VNL'in ikinci haftasının açılış maçında Çin’i 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, VNL'deki üçüncü galibiyetini alırken Çin dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

ÇİN-TÜRKİYE: 0-3

SALON: PreZero Arena

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)

ÇİN: Wu, B. Wang, Peng, Jiang, L. Li, Hu, Qu (L) (Wen, Z.H. Wang, Y.Z. Li, H.B. Wang, Yang, Xue, Yu)

TÜRKİYE: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Kaan, Hilmi, Mert, Samet)

SETLER: 16-25, 19-25, 21-25

SÜRE: 73 dakika

Kalan maçlarımızın programı şu şekilde:

25 Haziran Perşembe

TSİ 21.00 Polonya-Türkiye (TRT Spor Yıldız /S Sport)

27 Haziran Cumartesi

TSİ 21.30 Türkiye-Arjantin (TRT Spor Yıldız/S Sport)

28 Haziran Pazar

TSİ 17.30 Belçika-Türkiye (TRT Spor/S Sport)

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