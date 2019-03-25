’Filenin Aslanları’ finalde sahneye çıkıyor Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup finali rövanş maçında yarın İtalya’nın Trentino Itas takımını Burhan Felek Voleybol Salonu’nda konuk edecek.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup finali rövanş maçında yarın İtalya’nın Trentino Itas takımını Burhan Felek Voleybol Salonu’nda konuk edecek.

Galatasaray Erkek Voleybol takımı, yarın CEV Cup finali rövanş maçında Trentino Itas’ı ağırlayacak. İtalya’da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılan Galatasaray, rövanş maçında yarın saat 20.00’de son dünya şampiyonu Trentino Itas ile Burhan Felek Voleybol Salonu’nda kozlarını paylaşacak. Filenin Aslanları, yarın oynanacak mücadeleyi 3-0 veya 3-1 kazanması halinde altın set kuralı devreye girecek. Maçın hemen ardından oynanacak altın seti kazanan ekip CEV Cup şampiyonluğuna ulaşacak.

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