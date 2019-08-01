Filede kadın voleybolcular olimpiyat vizesine kilitlendi





İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Simge Aköz ve Aylin Sarıoğlu, yarın başlayacak Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde iyi sonuçlar alarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Milli takım, Çin'de yarın başlayacak ve 4 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda sırasıyla Almanya, Çekya ve Çin ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 23 Ağustos-8 Eylül'de ise Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli liberolar Simge Aköz ve Aylin Sarıoğlu, gerçekleştirilecek iki organizasyon öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Kendilerinden beklenen performansı yavaş yavaş yakaladıklarını belirten Simge Aköz, "Uluslar Ligi'nin ardından çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Öncesinde İzmir'de kamptaydık. Beş günlük bir yoğun antrenman temposu yaşadık. İtalya'daki kampta ise üç gün art arda hazırlık maçları yaptık. Gayet güzel sonuçlarla maçlar bitti. Bu sonuçlar, umarım olimpiyat elemeleriyle başlayıp Avrupa Şampiyonası'yla devam eder." diye konuştu.

İyi bir takım olduklarını kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olimpiyatlar için en büyük rakibimiz Çin. Yakından da takip ettiğimiz oyunculara sahip. Diğer takımlara nazaran daha dikkatli olmamız gerek. O raddeye geldikten sonra hiçbir takım kolay maç vermeyecektir. Olimpiyatların atmosferine tanık olmak, orada yer almak her sporcunun hayalidir. Elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz. Genç bir takım olduğumuz için bu iniş çıkışlar normal. Umarım herkesin bizden çekinmesini sağlayıp iyi sonuçlar elde ederiz."

Simge Aköz, Avrupa Şampiyonası ile ilgili ise "Öncelikle Ankara seyircisi, Uluslar Ligi'nde de bu böyleydi, oynanılan hiçbir maçta bizi yalnız bırakmadı. Müthiş destek verdiler. Umarım bu destekle bizim bütün coşkumuz sahaya yansır. Herkesi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Aylin Sarıoğlu: "Olimpiyat biletini alacağız"





A Milli Takım'ın bir diğer liberosu Aylin Sarıoğlu, olimpiyat biletini alabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Takımdaki arkadaşlığın çok iyi olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Eğer öyle olmasa biz iyi bir takım olamazdık. 16 Yaş Altı Kız Milli Takımımız şampiyon oldu. Sıra bizde. Olimpiyat biletini alacağız. Yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri bizim için çok önemli. Rakiplerimiz güçlü ancak biz de güçlüyüz. Bunun farkındayız." şeklinde görüş belirtti.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde her takıma ayrı ayrı önem verdiklerinin altını çizen Aylin Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle organizasyonlarda iyi takım, kötü takım olmuyor. Favori gösterilen takımlar mağlubiyetler yaşayabiliyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Buna inanıyorum. Takım arkadaşlarıma güveniyorum."

Aylin Sarıoğlu, kendilerini maçlardan çok yapılan seyahatlerin yorduğunu sözlerine ekledi.