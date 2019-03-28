Filede derbi heyecanı - Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 18.30'da başlayacak. Serinin ilk maçını 3-1 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, bu karşılaşmadan galip ayrılması halinde yarı finale yükselecek. Beşiktaş'ın müsabakadan galip ayrılması halinde ise yarı finale yükselecek takım, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray'ın sahasında yapılacak üçüncü maçın ardından belli olacak. Elenen ekip ise 5-8 etabında mücadele edecek.

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