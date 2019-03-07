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Filede Challenge Kupası'nın finalinde yine Türkiye var

- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde Slovenya ekibi GEN-I Volley'i saf dışı bırakan Aydın Büyükşehir Belediyespor, adını finale yazdırmayı başardı- Türk temsilcileri toplamda 9, üst üste 5. kez kupada finalde mücadele edecek

07 Mart 2019 Perşembe 11:20
Filede Challenge Kupası'nın finalinde yine Türkiye var


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Challenge Kupası'nda finale çıkmasıyla Türk temsilcileri toplamda 9, üst üste ise 5. kez finalde mücadele edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, 1980-1981 sezonundan itibaren CEV olarak oynanmaya başlanan, 2007-2008'den sonra CEV Challenge Kupası adını alan organizasyonda önemli bir başarıya imza attı.

Sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un isim haklarını satın alarak Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 16'lı final turundan katıldığı organizasyonda sırasıyla Beşiktaş, Belçika'dan Hermes, Yunanistan temsilcisi AO Thiras ve son olarak da Slovenya ekibi GEN-I Volley'i eledi.

Organizasyondaki 8 maçta 7 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Türk temsilcisi, kupadaki mağlubiyetini ise Beşiktaş karşısında aldı.


- Finalde İtalyan rakip


GEN-I Volley'i eleyerek adını finale yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan ekibi Saugella ile şampiyonluk için mücadele edecek.

Türk temsilcisi finalin ilk maçını 20 Mart'ta Aydın'da, rövanşı ise 27 Mart'ta İtalya'nın Monza kentinde oynayacak.


- Türk takımları finali bırakmadı


CEV Challenge Kupası'nda şimdiye kadar 8 kez final oynayan Türk temsilcileri, bu müsabakalar sonunda kupaya 3 defa uzandı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un bu sezonki başarısıyla Türk takımları üst üste 5. kez finalde mücadele etme hakkı kazanmış oldu.

Finalde yer alan Türk temsilcilerinden VakıfBank Güneş Sigorta 2007-2008'de, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2014-2015 ve 2016-2017'de kupayı müzesine götürdü.

Organizasyonda 1992-1993'te Eczacıbaşı, 1995-1996'da Emlakbank, 2013-2014'te Beşiktaş, 2015-2016'da Trabzon İdmanocağı ve geçen yıl da Bursa Büyükşehir Belediyespor finale kadar yükselme başarısı gösterdi.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:20
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. Challenge Kupası
  3. Voleybol

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