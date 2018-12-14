Filede büyük randevu
- Son dünya şampiyonu VakıfBank ile dünya üçüncüsü Eczacıbaşı VitrA, yarın Sultanlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek14 Aralık 2018 Cuma 10:25
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. hafta maçında dünya şampiyonu VakıfBank ile dünya üçüncüsü Eczacıbaşı VitrA yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Çin'de düzenlenen 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda zafere ulaşan sarı-siyahlı takım, bronz madalyanın sahibi olan turuncu-beyazlılara konuk olacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
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