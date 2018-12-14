0553 313 94 23

Filede büyük randevu

- Son dünya şampiyonu VakıfBank ile dünya üçüncüsü Eczacıbaşı VitrA, yarın Sultanlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek

14 Aralık 2018 Cuma 10:25
Filede büyük randevu


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. hafta maçında dünya şampiyonu VakıfBank ile dünya üçüncüsü Eczacıbaşı VitrA yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Çin'de düzenlenen 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda zafere ulaşan sarı-siyahlı takım, bronz madalyanın sahibi olan turuncu-beyazlılara konuk olacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:25
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. Sultanlar Ligi
  3. Vakıfbank
  4. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  5. Voleybol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef bugün dünyanın pek çok yerinde özellikle de bölgemizde vicdanları kanatan zulümler yaşanıyor."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef bugün..
    2. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan..
    3. Yemen'de kıtlık en çok çocukları..
    4. Turizmde "rekor" yılı
    5. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    6. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    7. ASELSAN'a FETÖ operasyonu
    8. TCMB'den repo ihalesi
    9. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 545..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor
    11. 71 yaşında futbola aşık nine
    12. Evladının eziyetlerini gözyaşlarıyla..
    13. Bakan Pekcan: "Açılan 2 peronla..
    14. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    15. Arnavutköy'de yangın! Çok sayıda..
    16. AB, İngiltere'ye sert çıktı: Ne..
    17. Fas'ta sosyal medya sivil toplumun..
    18. "Dijital bağımlılık" fotoğraf..
    19. Trabzonspor'un Beşiktaş maçındaki..
    20. “Vatandaş gram altında 250 lirayı..
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu