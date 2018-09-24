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File bekçisi Volkan Demirel: Beşiktaş bizim için fırsat

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Demirel, Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı öncesi açıklama yaptı

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:06
File bekçisi Volkan Demirel: Beşiktaş bizim için fırsat

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı bir fırsat olarak görüyor. Kadıköy'de oynayacağı Beşiktaş maçında 3 puan hedefleyen Fenerbahçe'de takımın deneyimli ismi Volkan Demirel, arkadaşlarına da moral aşılıyor.

Deneyimli kaleci "Dinamo Zagreb maçında bize hiç yakışmayan bir sonuç aldık. Böyle maçlardan sonra camianın toparlanması için derbiler bulunmaz bir fırsattır. Fikstürde karşımıza Beşiktaş'ın çıkması büyük bir şans. Kazanıp Fenerbahçelilerin yüzünü yine güldürme fırsatını yakaladık" diye konuştu.

HARUN'U KESEBİLİR

Volkan Demirel, Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkabilir. Harun Tekin'in şu ana kadar performansı yeterli görülmüyor. Phillip Cocu, derbi maçlarında bambaşka bir seviyeye çıkan Volkan'ı Kartal'a karşı kullanabilir

DERBİ UZMANI VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 13 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la oynadığı son 16 maçın biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 6'sında berabere kaldı. Rakip fileleri (Üç gol hükmen galibiyetten) 27 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 12 gol gördü.

25 YIL SONRA İLK...

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı yarın yenilirse 25 yılı aşkın bir süre sonra ligde iç sahada üst üste ikinci kez maç kaybedecek.

Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maç, son olarak 1992-1993 sezonunda yitirdi.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor'a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray'a (11 Nisan 1993) mağlup olarak taraftarını üzmüştü.

Aradan geçen 25 yılı aşkın sürede ligde sahasında üst üste 2 yenilgi yaşamayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:06
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