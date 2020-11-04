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Aktüel Fildişi Sahili'nde halk, etnik çatışma korkusuyla komşu ülkelere sığındı
Aktüel

Fildişi Sahili'nde halk, etnik çatışma korkusuyla komşu ülkelere sığındı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:13:38 -
Fildişi Sahili'nde halk, etnik çatışma korkusuyla komşu ülkelere sığındı

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, etnik çatışma endişesi nedeniyle 3 binden fazla kişi komşu ülkelere sığındı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2010'da da seçim sonrası etnik çatışmaların yaşandığı ülkede aynı endişe nedeniyle 3 bin 200 kişinin komşu ülkelere gittiğini duyurdu. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan bu kişilerin Liberya, Togo ve Gana'ya sığındığı belirtildi.

Öte yandan uluslararası toplumdan da seçim sonrası süreçte sükunetin korunması çağrısı yapıldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika Birliği (AfB) ve Birleşmiş Milletler'den yapılan ortak açıklamada, sivil itaatsizlik ve boykot çağrısı yapan muhalefetin, bu kararını gözden geçirmesi ve anayasaya saygı duyması gerektiği bildirildi.

- Muhalefet "sonuçları kabul etmeyeceğiz" demişti

Bağımsız Seçim Komisyonu (CEI), geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın yüzde 94,27, Pascal Affi N'Guessan'ın yüzde 0,99, Bedie'nin yüzde 1,66 ve Kouadio Konan Bertin'in de yüzde 1,99 oy aldığını duyurmuştu.

N'Guessan ve Bedie ise CEI'nin sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Ulusal Geçiş Konseyi" oluşturacaklarını açıklamıştı.

Seçim öncesi, Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına karşı sivil itaatsizlik ve boykot çağrısı yapan muhalefet, CEI'yi hile yapmakla suçluyor.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.





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