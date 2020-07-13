Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı istifa etti
DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde Başbakan Amadou Gon Coulibaly'nin ölümünden 5 gün sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Daniel Kablan Duncan istifa etti.
Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Patrick Achi, yaptığı basın açıklamasında Duncan'ın 27 Şubat'ta kişisel sorunları gerekçe göstererek Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'ya istifa mektubunu sunduğunu belirtti.
Achi, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın Duncan'la yaptığı uzun görüşmelerden sonra yardımcısının istifasını kabul ettiğini aktardı.
Diğer yandan iktidar partisinin cumhurbaşkanı adayını temmuz ayı sonuna kadar belirlemesi gerekiyor.
Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinde, partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly, Fransa'da mayıs başından bu yana kalp sorunları nedeniyle tedavi gördükten sonra 2 Temmuz'da döndüğü ülkesinde 8 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.
Coulibaly'nin ölümünün ardından, mart ayında yönetimi genç nesle bırakmak için 3. dönem aday olmayacağını açıklayan Ouattara'nın ismi kulislerde öne çıkmaya başlamıştı.