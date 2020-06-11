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Aktüel

Fildişi Sahili'nde askeri karakola saldırı: 12 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:41:14 -
Fildişi Sahili'nde askeri karakola saldırı: 12 ölü

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nin Burkina Faso sınırındaki askeri karakolu hedef alan silahlı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kofolo beldesindeki Tafolo-Back köyündeki karakola, saat 04.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 12 asker yaşamını yitirirken, 6'sı yaralandı.

Fildişi Sahili'nin kuzey komşularından Burkina Faso, 2015'ten bu yana sıklıkla terör saldırılarına maruz kalıyor.

Burkina Faso'daki terör saldırıları, bugüne kadar en az 1000 sivilin ölümüne, 860 bin kişinin yerlerinden olmasına yol açtı.

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