Fildişi Sahili'nde 8 bin kişi çatışma korkusuyla komşu ülkelere sığındı

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası çatışma endişesiyle komşu ülkelere sığınanların sayısı 8 bini geçti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan açıklamada, seçim sonrası etnik çatışma korkusuyla Togo, Liberya ve Gana'ya sığınan kişilerin sayısının 8 bini geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, sığınmacıların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Seçimlerin yapıldığı hafta komşu ülkelere sığınanların sayısı 3 bin 200 olarak açıklanmıştı.

- Fildişi Sahili'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimi



Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 94,27 ile seçilen mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın zaferi, dün Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylanmıştı.



Ouattara'nın 3'üncü döneminde de aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.



Muhalefet, Alassane Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu savunarak birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Seçim gününden bu yana ülkede çıkan olaylarda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmiş, 300 bin kişi de komşu ülkelere kaçmıştı.

