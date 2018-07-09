Fikstür çekildi! Derbi tarihleri belli oldu
Süper Ligde 2018-19 sezonu karşılaşmalarının fikstürü bugün çekilen kurayla belli oldu.09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:23
Lefter Küçükandonyadis adı verilen sezonun fikstür çekimi, TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde yapıldı.
İşte ilk hafta maçları:
Beşiktaş - Akhisarspor
Sivasspor - Alanyaspor
Ankaragücü - Galatasaray
Fenerbahçe - Bursaspor
Başakşehir - Trabzonspor
Konyaspor - Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Göztepe - Yeni Malatyaspor
6. hafta
Fenerbahçe - Beşiktaş
11. hafta
Galatasaray - Fenerbahçe
13. hafta
Trabzonspor - Fenerbahçe
14. hafta
Beşiktaş - Galatasaray
16. hafta
Beşiktaş - Trabzonspor
Yeni sezon 10 Ağustos'ta başlayacak
2018-2019 sezonu Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası sezon planlamaları açıklandı.
Planlamaya göre; Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı karşılaşmaları 23 Aralık 2018'de sona ererken, ikinci yarı müsabakaları 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Süper Lig'de karşılaşmalar 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlarken, sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları 29 Ağustos 2018 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, Kupa'da final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.
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