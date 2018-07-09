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Fikstür çekildi! Derbi tarihleri belli oldu

Süper Ligde 2018-19 sezonu karşılaşmalarının fikstürü bugün çekilen kurayla belli oldu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:23
Fikstür çekildi! Derbi tarihleri belli oldu

Lefter Küçükandonyadis adı verilen sezonun fikstür çekimi, TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde yapıldı.

İşte ilk hafta maçları:

Beşiktaş - Akhisarspor

Sivasspor - Alanyaspor

Ankaragücü - Galatasaray

Fenerbahçe - Bursaspor

Başakşehir - Trabzonspor

Konyaspor - Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

Göztepe - Yeni Malatyaspor

6. hafta

Fenerbahçe - Beşiktaş

11. hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

13. hafta

Trabzonspor - Fenerbahçe

14. hafta

Beşiktaş - Galatasaray

16. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor

Yeni sezon 10 Ağustos'ta başlayacak

2018-2019 sezonu Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası sezon planlamaları açıklandı.

Planlamaya göre; Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı karşılaşmaları 23 Aralık 2018'de sona ererken, ikinci yarı müsabakaları 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Süper Lig'de karşılaşmalar 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlarken, sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları 29 Ağustos 2018 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, Kupa'da final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:23
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Türkiye
  12. Türkiye Futbol Federasyonu
  13. Futbol Federasyonu
  14. 6 Mayıs

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