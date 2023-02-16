Fikri Sağlar Müslümanların 'kader' inancını hedef aldı!

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Kahramanmaraş depremini Tele 1 canlı yayınında değerlendiren CHP'li Fikri Sağlar, Müslümanların inançlarını hedef aldı.

Sağlar, "Her şey kader planı deniyor. Bir kaderciliğe inanmışız, bilime değil. Bilim var ve bilimsel anlamda söylenenler geçerli ve çıkıyor. Siz hala kaderden bahsediyorsunuz." dedikten sonra, kader inancı olan dindar vatandaşlara şöyle hakaret etti:

Kader cahil insanların ortaya koydukları bir inanç biçimidir. Bizi cahiliye dönemine götürmeye çalışanların öğretmeye çalıştığı bir şey.