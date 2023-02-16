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Medya Fikri Sağlar Müslümanların 'kader' inancını hedef aldı!
Medya

Fikri Sağlar Müslümanların 'kader' inancını hedef aldı!

Tele 1 canlı yayınında konuşan CHP'li Fikri Sağlar, kader inancı olan Müslümanları gericilikle itham etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 22:56:00 - 2023-02-17 00:06:35

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş depremini Tele 1 canlı yayınında değerlendiren CHP'li Fikri Sağlar, Müslümanların inançlarını hedef aldı.

Sağlar, "Her şey kader planı deniyor. Bir kaderciliğe inanmışız, bilime değil. Bilim var ve bilimsel anlamda söylenenler geçerli ve çıkıyor. Siz hala kaderden bahsediyorsunuz." dedikten sonra, kader inancı olan dindar vatandaşlara şöyle hakaret etti:

Kader cahil insanların ortaya koydukları bir inanç biçimidir. Bizi cahiliye dönemine götürmeye çalışanların öğretmeye çalıştığı bir şey.

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