“Fikri mülkiyet kul hakkı sayılır”

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından organize edilen, “Güçlü Bir Ulusal Ekonomi İçin Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi” İstanbul’da gerçekleştirildi.

Hırsızlıktan farksız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada “Fikri mülkiyet haklarının ihlalinin aslında hırsızlıktan hiçbir farkı yok. Kul hakkı nasıl haramsa, fikri mülkiyet hırsızlığının da, bunun sonucunda oluşan haksız rekabetin de vicdanen hiçbir savunulacak yönü yok. Bu bilinci tüm topluma ve özel sektöre yaymamız gerekiyor” dedi. “Yaptığımız inovasyonu, ürettiğimiz teknolojiyi, çıkardığımız markayı koruyacak altyapıyı ve düzenlemeleri ortaya koyamazsak, Türkiye’yi ileri teknoloji ihracatçısı, küresel markaları olan bir ülke haline getiremeyiz” diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’den de Google, Uber, Apple gibi markaların çıkması için, marka, patent, teknoloji, bilgi ve veriye sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

“Gerekli düzenlemeleri tamamlayacağız”

Zirveye katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Son 18 yılda yerli patent başvuru sayımız 18 kat artarken, patent tescil sayımız 38 katına çıktı. 2018 yılında ülkemizde, yaklaşık 10 bin yerli buluş için patent ve faydalı model başvurusu yapıldı, bu sayı 2002 yılında tüm ülke genelinde yaklaşık 400’dü” dedi. Kacır, “Türkiye’deki fikri mülkiyet altyapısı ve uygulamaya yönelik kurgusunu, ilgili bakanlıklar ve Türk Patent ve Marka Kurumu koordinasyonunda, önümüzdeki dönemde güçlendireceğiz, fikri mülkiyet alanında gerekli düzenlemeleri tamamlayacağız” diye konuştu.