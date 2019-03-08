Fikret Yeni’den öğrenciler için örnek proje

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, 800 binin üzerinde nüfusa sahip Seyhan’ı marka yapacak bir birinden değerli 26 başlık altındaki 108 projesinin, büyük bir titizlikle hazırlandığını söyledi.

Fikret yeni, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mahalle mitingleri, sivil toplum kuruluşları, odalar ve esnaf ziyaretlerinde, Adana ve Seyhan için hazırlanan projelerini anlatmaya devam ediyor.

Ekip arkadaşları tarafından hazırlanan projelerin, Seyhan’ın tüm mahallelerine yönelik olduğuna dikkati çeken Fikret Yeni, ‘’Seyhan’ın mevcut sorunlarını giderirken, kentimizde yaşayanların yararına olacak ve Seyhan’ı marka kent yapacak adımları toplumun her kesimiyle birlikte atacağız’’ dedi.

Fikret Yeni,en iddialı projelerinden biri olan öğrencilere yönelik Kampüs Seyhan Projesi’nin Türkiye’de ilk olacağını açıklayarak, ‘’24 saat açık olması planlanan Kampüs Seyhan Projesi’ni, öğrencilerin yoğunlukla ikamet etmesi ve tüm yurtlara ulaşımın kolay olması bakımından Sümer Mahallesi’nde Baraj Yolu’na yakın bir yerde yapacağız. Bu projenin hayata geçirilmesiyle, öğrenci kardeşlerimizi, ders çalışabilecekleri, ücretsiz çorba ve çay hizmetlerinden yararlanabilecekleri 24 saat açık bir mekana kavuşturacağız’’ şeklinde konuştu.

Kampüs Seyhan Projesi’nin, 11 bin metrekare alanda planlandığını anlatan Fikret Yeni, ‘’Projede, bin 800 metrekare merkez kafeterya, 700 kişilik kütüphane ve bireysel çalışma alanı, 1 adet amfi tiyatro, 1 adet basketbol sahası, 3 adet uydu kafeterya ve aynı zamanda kapalı otopark yer alacak’’ diye konuştu.

Tema Park

Yeni, Seyhanlı hemşehrilerinin nefes alacağı, aynı anda birçok sosyal donatıyı içerisinde barındıran Tema Park Projesi’nin de Sarıhuğlar Mahallesi’nde yapılacağını söyledi.

Tema Park’ın, toplam 150 bin metrekare alan üzerinde planlandığını belirten Fikret Yeni, şunları kaydetti:

‘’Tema Park içerisinde, 22 bin metrekare at binme alanı, 26 bin metrekare yüzme havuzu, 42 bin metrekare doğal park, açık hava spor alanı, macera parkuru ve otopark gibi donatılar yer alacak.’’