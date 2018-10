Fikret Orman'dan zehir zemberek açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme ilişkin konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

6.5 senedir başkanlık yapıyorum 10 aydır kulüpler Birliği Başkanlığı yapıyorum. Hiçbir zaman aldığımız sorumlulukları bir yere bağlamaya çalışmadık. Dönem dönem özellikle Beşiktaşlıları rahatsız eden şeyler olduğunda bunları söyledim. Güçlü bir kadrosu olan Beşiktaş'ın hakem hatalarına değil kendine, kendimize bakmamız gerektiğini belirttim.

'Beşiktaş'a hep sahip çıkıyoruz'

Taraftar ile ilgili şirin laflar söylemek her zaman daha kolaydır ama esas sorumluluğumuz Beşiktaş için doğru olan şeyleri yapmamız gerekiyor. Bazı zamanlar taraftarımızın hoşuna gitmeyen şeylerde söylesek Beşiktaş'ı ileriye götürmeye çalışıyoruz. Taraftarımız bazen takıma sahip çık gibi şeyler söylüyorlar. İlk günden beri Beşiktaş'a sahip çıkıyoruz. Sempatik veya antipatik duruşlarımız olmuştur ama hep Beşiktaş için mücadele ettik. TFF maça çıkmamızı istedi yeri geldi maça çıkmadık. Tesisleri, stadı bunları hep Beşiktaş'a sahip çıkmak için yaptık.

Beşiktaş taraftarına her zaman sahip çıktık. Taraftarımıza saldırılar oldu biz bizzat arayıp konuştuk ve hukuken davalar açtık. Biz her yaptığımızı açıklamak zorunda değiliz. Masaya yumruğunu vur dendi kimi zaman, biz işimizi iyi yapmak için her konuda mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bazı zaman maçlarda oldu rakip takımlara küfürler edildi ama biz bunları söyledik. Bunu biz taraftarımızın tepki göstereceğini bilerek yaptım Beşiktaş etiği için yaptık.

Konya'da yapılan saldırı

Bursalı arkadaşlar üzerinde Beşiktaş formalı bir kişiye saldırdılar. Son olarak Konya'da U21 takımımıza saldırı düzenlendi. Bizler kişi ve kurumları birbirinden ayırmaya çalıştık. Bunlar altyapı çocuklar ya... Sporu güzelleştireceğiz bu çocukları milli takıma kazandıracağız. İşe teknik ekip ve yöneticilerin karışması hatta oradaki personelin karışması olmaz. Eminim ki üzülmüşlerdir hatta takımımıza gelip ziyarette bulunuldu.

'Var sistemi doğru, uygulayanlar hatalı'

Beşiktaş ilk etapta kendi işine bakmalı ve kendi iç eleştirisini yapmalıdır. Şimdi hakemler ve VAR sistemi ile ilgili konuşacağım. Dünyanın en kolay işi başkalarına bağlamaktır. Beşiktaş takımının bir maliyeti vardır ve rakiplerimizin de maliyetleri vardır. Geldiğimiz noktada hakemleri de eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. VAR sistemi gerekli bir sistem ben bunu eleştirmiyorum. Hatayı yapan bilgisayarlar olmaz bunu kullananlar yapıyor. VAR sistemi çok iyi ama uygulaması rezalet... %99.3 başarıya ulaştı Dünya Kupası'nda ama burada olmuyor. Bunlardan sorumlu olan kişiler bunun eğitimini düzgün bir şekilde var. VAR'ın tek uygulanmadığı kulüp Beşiktaş Kulübü... Adam topu eli ile kesiyor ama VAR'a bakılmıyor. VAR'ı yöneten kişiler bizim aleyhimizde oluyor. Oyuncumuza kırmızı kart veriliyor ama VAR'a bakılmıyor. Ne yapmaya çalışıyoruz hiç belli değil.TFF ve MHK sorumludur bu durumdan. Bunu yönetmek için bir eğitim verilmesi gerekiyor. Biz oraya hakemleri bıraktık VAR mı? var.

'Hakemlere eğitim vermemiz gerekiyor'

Hakemlerin eğitimi ile ilgili büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Altını çizerek söylüyorum VAR'ı yöneten hakemler, insanlar hakem yapıyor, sistem hata yapmıyor. En güzel işi hakemler elde etti, bir şey oluyor 'dur hemen VAR'a bakalım' diyorlar. Hakem maçı yönetecek, hata olan yerde VAR'a bakılacak. VAR yokmuş gibi yönetilmesi gerekiyor. Biz hakemler az hata yapsın diye bu sistemi istedik. Son Konya maçında verilen penaltı komedi... VAR'a bakıldı ona rağmen yani. Medel'e verilen kırmızı kart... Dünya'nın neresinde bakılırsa bakılsın kırmızı kart ile alakası yok. Ben iyi niyet falan aramıyorum artık. Bugüne kadar Beşiktaş Kulübü pış pış yapılarak idare edilecek bir kulüp değildir. Kimse bize laf yetiştirmeden işini yapacak. Hiç bir kulübün avantaj istediği falan yok.

Cüneyt Çakır'ın Türkiye ya da yurt dışındaki maçları seyrediyorum. Nerede oradaki Cüneyt Çakır nerede buradaki Cüneyt Çakır hiç alakası yok yani. eyyamcılık ve günü kurtarmaya çalışmakla bu işler çözülmez. Beşiktaş maçına, Galatasaray maçına ve Fenerbahçe maçına verilen hakemler diye bir şey yok. Biz Beşiktaş camiası olarak artık iyi niyet aramıyoruz.

"Edep aklın tercümanıdır"

Ahbap - çavuş ilişkisi ve pış pış ile bu işler olmayacak. Federasyonla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Federasyonun kulüpleri değiliz. Bizler için kulüpler var, federasyon için var değiliz. 2024'e tıkandık kaldık. 2024 geldi, 2.5 aydır TFF Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıyor. TFF'nin tek misyonu 2024 mü? Ekonomik olarak büyük sıkıntılar çekilirken TFF'nin tek görevi 2024 mü? Yazılar yazdık bir tanesine cevap alınmadı. Çimlerle ilgili yazılar yazdık 18 kulüp ortaklaşa cevap bile verilmedi. Başka hiç bir işi yok mu? Gece benim 9'da maçım bitiyor 12'de toplantı yapıyoruz. Maç bittikten 3 saat sonra Caner Erkin'e ceza veriliyor. Biz TFF'nin kulüpleri değiliz, biz bu kulüpler olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu var. Futbolu güzelleştirmek, statları doldurmak ve adaleti sağmalak bunlar hepimizin görevi...

Son olarak Beşiktaş Kulübü edepli bir kulüptür. Her harekette nezaket ve duyarlılığa dikkat ediyoruz. Hz Mevlana'nın güzel bir sözü var. Bunu hatırlatmak istiyorum. "Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir."

Soru almayacağım, şundan dolayı cevaplarımı aradan cımbızla çekiyorsunuz ve anlatmak istediğimi çarpıtıyorsunuz.