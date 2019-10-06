Fikret Orman'dan tepki! "Ben gidince..."

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Dorukhan Toköz'e ziyarette bulunurken, basına açıklamalarda bulundu.



Orman'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;



"Futbolun içinde olan şeyler sakatlık da var her şey var. Takımımız üzerinde olumsuz bir hava vardı galibiyete ihtiyacımız vardı ona sevinelim derken sakatlığa üzüldük. Allah tedavisi olan hastalıklar versin diyelim. En kısa zamanda dönmesini bekleyeceğiz "

"Morali iyi güldürdük bir az Dorukhan'ı. Futbolcu hep oynamak ister ameliyat sonrası fizik tedavi ile uzun bir süre olacak. 1.5 ay sonra da koşulara başlar. Bu arada iki milli ara var hem Dorukhan'ın hem bizim avantajı olur ama bu devreyi kapattı gibi görünüyor."



"NKoudou'nun sakatlığı galiba 2-3 hafta sürer. Milli akım arası sonrası düzelir. Önemli olan bugün galibiyet almaktı. Daha ligin başı ve maalesef takımımızdaki puan farklılıkları ki Beşiktaş'ın bu puanda olmaması lazım. Enteresan bir lig. Beşiktaş'ın daha yüksek puanlarda olması lazım ama bu bizdeki hava başka kulüplerde esmiyor. Bunu da Beşiktaşlıların biraz kendi içlerinde sorgulaması lazım."



Fikret Orman, bir basın mensubunun, "Beşiktaşlılardaki bu hava ne zaman değişir?" sorusuna ise tepkili bir yanıt vererek, "Ben gidince, heralde değişir" yanıtını verdi.