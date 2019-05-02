Fikret Orman'dan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın yaptığı ziyarette kulübün asbaşkanı Deniz Atalay, yönetim kurulu üyeleri Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da hazır bulunduğu belirtildi. Fikret Orman'ın ziyarette, TBMM Başkanı Şentop'a isminin yazılı olduğu 59 numaralı Beşiktaş forması hediye ettiği kaydedildi.

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