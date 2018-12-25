Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'de geride kalan ilk yarıyı ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

NTV'de canlı yayın konuğu olan Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz ağzı konuşan değil de, ayakları konuşan, sahada Beşiktaş ruhunu ortaya koyan oyuncular bekliyoruz. Oradan bireysel hesaplara, bireysel kariyerlere gitmek isteyen oyuncular olunca, takım bütünlüğünden uzaklaşıyorsunuz."

"Futbolun içinde ilk defa böyle olmuş değil, 'Allah Allah' bir durumda değiliz. Trabzon maçını kazanmış ve Kasımpaşa maçını da kazanmış olsak, şu anda liderle 4 puan farkımız vardı."

"Şenol hoca ile sözleşmemiz devam ediyor"

"6,5 sene içerisinde Beşiktaş'ta 3 hocayla çalışmışım. Hiçbir hocayla, ilişkilerim maç skoruna göre hareket etmemiştir. Yönetim tarzımız bir olaya göre pozisyon almak değildir. Benim lider özelliğim var, doğru bildiğimi yaparım. Şenol hoca ile sözleşmemiz sezon sonuna kadar devam ediyor. Benim de başkanlık sürem sezon sonuna kadar devam ediyor."

Şenol Güneş kalacak mı?

"Futbolda bazen şununla çalışmayacağım dersiniz, çalışmak zorunda kalırsınız. Sezon sonu geldiğinde biz ne durumdayız, hoca ne durumda, o günün şartlarına bakmak lazım. Şu anda bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Ben Şenol hocaya 'sizinle çalışmak istemiyorum' dediğim an sözleşmemiz biter zaten, kimsenin bir şey talep edeceği yok. Biz ayrılmak istersek, 'Ayrılmak istiyoruz' deriz. Bugün de söyleriz, dün de söylerdik. Şenol hocanın adamlığına güvenirim. Şenol hocaya milli takım bugün gelmedi, iki takımı çalıştırsın denildi. Hoca istese yapabilir miydi? Yapabilirdi. Şenol hoca milli takıma gidiyor, başkan istemiyor" falan... Bunlar neden başka camialar için konuşulmuyor?"