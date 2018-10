Fikret Orman'dan flaş Şenol Güneş kararı!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Belçika'nın Genk takımını ağırlayacak olan Beşiktaş'ta son hazırlık maçı öncesinde Şenol Güneş ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile yola devam edeceklerini ifade eden Orman, "Beşiktaş'ın yönetim kurulunun görev süresi 2019'da bitiyor. Sözleşmeyi uzatırken de 2 sene mi, 3 sene mi diye konuştuk. O zaman Ahmet Ağabey ile konuştuk. Ben 2019'dan sonra başkan değilim, seçim var. Başkan seçilirsek hoca ile oturur konuşuruz. Beşiktaş'ın başkanının hocasına güven problemi yoktur. Hocanın da başkan ve yönetim kuruluna güven problemi yoktur. Asla hoca ile yolların ayrılmasını isteyen bir yönetici olamaz, olmamalı. Yönetim kurulu içerisinden bana böyle bir fikir gelmedi. Böyle bir fikir ayrılığı olabilir mi olabilir. Benle aynı fikirde olanlar 2019'da devam eder, olmayanlar yollarını ayırabilir. Çok büyük fikir ayrılığı olan da varsa beyaz kağıt orada, basar istifasını ayrılır" dedi.

Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ifade eden Şenol Güneş ise "Ben Beşiktaş'ta olmaktan mutluyum. Mutlu olmazsam ayrılırım zaten. Gereksiz bir gündem bu" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş ile aralarında bir sorun olmadığını vurgulayan Orman, "Günlerdir, medyada ve kamuoyunda bir sürü haberler geziniyor. Hocamızla alakalı, oyuncularımızla alakalı. Epeyi bir zamandır hoca ile, Şenol Ağabey ile aramızda soğukluklar, birbirimizi istemediğimiz gibi birçok konuda konuşuldu. Bunu basın toplantılarında hocamız cevap verdi, ben de zaman zaman buna cevap veriyorum ama bu sözler ortadan kalkmıyor. Dün hocamızla buluştuk. İkimiz yanyanayken kimin ne soracağı varsa sorsun. Kişisel olarak sorularınızı cevaplayacağız. Bir sürü şeyler okudum medyada. Başkan ve hoca, yönetimi istiyor, hoca mutsuz, hoca milli takıma gitmek istiyor gibi sözler. Hoca paragöz falan. Kapalı kapılar arkasında değil hepimiz buradayken konuşalım istedim" dedi.

Hocamızla hiç para konuşmadık

"Aramızda sevgi ağırlıklı bir ilişki var. Kontratı yaparken konuşmadım hocayla, uzatırken de para vesair konuları konuşmadık. Dolaylı veya dolaysız, hoca bana oyuncu ödemeleri için gelmiştir, yüzyüze bakıyoruz, yanyanayız. "Oyunculara para yatsın, onlardan sıkıntı yaşamayalım." demiştir. "Mevcut oyuncuların parasını ödemeden transfer yapmayalım, dengeyi bozarız." demiştir. Cenk Tosun satıldıktan sonra takımın parasının ödenmesini istemiştir. Kendisiyle alakalı konuşmamıştır. Bizim geçen sene ile alakalı ödemelerimizi, ağustos ayı itibarı ile ödeme yaptık. Bu sezon için hocamıza bir ödeme yapmadık. Önümüzdeki günlerde o ödemeleri yapacağız. Bugüne kadar da hocamız bize "Takımın ödemesini yaptınız, benim niye yapmadınız?" dolaylı ya da dolaysız demedi."

Hoca milli takımı isteseydi, bırakırdı

"Hoca, milli takıma gitmek istiyor konusu. 1.5 sene önce ikisini birlikte götürsün sözü vardı. Yeni kontrat uzatmıştık. Bizim istemediğimiz konu ikisini beraber yönetmesiydi. Hoca, bana gelip de, "Ben Beşiktaş'ı değil, milli takımı istiyorum, aklım kaldı, gitmek istiyorum." demedi. Ben kendisine sordum. "Ben daha 1 ay evvel şampiyon oldum, sözleşmemi uzattım. Benim için tek önemli konu Beşiktaş'tır. Herkes işine baksın." dedi. Milli takıma gitmek isteseydi, biz o ilişkiyi hemen bitirirdik."

"Hocamız mutsuz mu, mutsuz. Ben de mutsuzum"

"Hocamız mutsuz mu, mutsuz. Ben de mutsuzum. Sokaktaki taraftarımız da mutsuz. Bizim işimiz Beşiktaş taraftarını mutlu etmek. Biz genel kurulun bu camiayı yönetmek üzerine görevlendirdiği kişileriz. Bunu çözecek, mutlu edecek olan biziz. Ben, "Şenol Hoca'ya sorun" diyerek başarısızlıktan kurtulamam. Bizim birinci işimiz, işimizi iyi yapmak. Transfer edilen futbolcular varsa, bunlar başarılıysa seçen biziz, başarısızsa da seçen biziz. Başkasına refere edecek değiliz. Bu işi iyi yapmak mecburiyetindeyiz. Güneşli günler görmüyoruz ama güneşli günler gelecek. Çok kötü bir geçen sezon geçirdik. Çok başarılı bir Şampiyonlar Ligi geçirmedik bence. Bayern'i de elememiz, Şampiyonlar Ligi kupasını almamız gerekiyordu. Beşiktaş'ın hedefi bu olmalı. Ligi 4. bitirdik. Mazeret uydurmayacağız. Özeleştiri yapacağız. İşimizi iyi yapıp mücadele edeceğiz."

Şenol Hoca ile aramız bozuk değil

"Aramız bozuk sözleri. 1 senedir bu sözler var. Ben Beşiktaş'ın başkanıyım. Beşiktaş'ın kulübünün teknik direktörü Şenol Güneş'tir. Biz de işimize bakıyoruz. Başkan ve yönetim, hocayı istemiyor lafları konuşuluyor. Beşiktaş yönetimi ve hocasının tek bir hedefi, tek bir derdi vardır şampiyon olmak, Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı olmak. Bu bir ailedir. Farklı fikirler, konuşmalar, kavgalar olur. Büyük şeylerden bahsetmiyorum, her ailenin içinde olabilir. 3, 6 aylık değil 3.5 senelik bir ilişki bu. Her ailede, her ilişkide olur bazı sorunlar. Fakat, kimse ego yapmadan işine bakar. Biz de bunu yapıyoruz."

Beşiktaş'ın mali durumu iyi

"Zamanımız daralıyor. Biz başka ülkede yaşamıyoruz. Mayıs ayından bu yana yüzde 50 döviz artışı var. Beşiktaş, geçen sene ligi 4. bitirdi. Beşiktaş kadrosu ve bütçesi, Şampiyonlar Ligi hedefleri ve üstüne koşmak üzerine kurulmuştur. Geçen seneki sıralama ve Türkiye'nin şu anki durumu, mali sıkıntılar hepimizin bildiği şeyler. Beşiktaş yönetim kurulunu yatırımlarını yapmış, tesisler kurmuş, şampiyonlar olmuş, bu borçlar geriden de geliyor. Gül bahçesi değiliz, sıkıntılarımız var. Beşiktaş, Avrupa'dan lisanslar alan bir kulüp. Diğer kulüp başkanları da söylüyor. Beşiktaş mali açıdan en iyi kulüptür. Bizim mazeretimiz para olamaz. Mutluluk yuvasıdır burası. Arada, gazetelerde görüyorsunuz. Engelleyebileceğimiz şeyler de değil.Beşiktaş'ta kontrat yenileme geldiği zaman yenilemeyiz. Biz kültürümüzle beraber bizle olan insanlarla devam ederiz. Kontratı bitince işimizi bitireceğiz."