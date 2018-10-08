Fikret Orman'dan flaş karar!
Konuk olduğu Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, yarın basın toplantısı düzenleyecek.08 Ekim 2018 Pazartesi 16:24
Avrupa Kupası'nda Malmö'ye mağlup olmasının ardından Lig'de konuk olduğu Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
Başkanımız Fikret Orman, 9 Ekim Salı Günü (Yarın) Basın Toplantısı Düzenleyecek
Başkanımız Fikret Orman'ın basın toplantısı Vodafone Park'ta bulunan basın toplantı odasında 9 Ekim Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirilecektir.
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