Fikret Orman'dan flaş karar!

Avrupa Kupası'nda Malmö'ye mağlup olmasının ardından Lig'de konuk olduğu Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız Fikret Orman, 9 Ekim Salı Günü (Yarın) Basın Toplantısı Düzenleyecek

Başkanımız Fikret Orman'ın basın toplantısı Vodafone Park'ta bulunan basın toplantı odasında 9 Ekim Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirilecektir.